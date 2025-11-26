Las grandes promesas del tenis español, Rafa Jódar y Martín Landaluce, competirán en las Next Gen ATP Finals

Rafa Jódar y Martín Landaluce competirán en las las Next Gen ATP Finals, que reúne a los ocho mejores tenistas menores de 20 años, permitiendo una doble presencia española

El tenis español es uno de los más destacados a nivel mundial. Así lo demuestra Carlos Alcaraz, que es el máximo líder del circuito y número uno del mundo. Pero también se ha podido comprobar en la Copa Davis, en la que 'La Armada' ha llegado hasta la gran final de esta competición por países a pesar de las bajas tan destacadas que ha tenido.

Alcaraz no pudo ser parte del equipo de David Ferrer debido a problemas físicos y Alejandro Davidovich no fue convocado por el capitán, perdiendo así a los dos máximos exponentes en la ATP. Y aún así España logró derrotar a oponentes tan fuertes como la Alemania de Zverev o República Checa de Mensik para pelear por la 'ensaladera' en la Final, aunque se la llevó Italia. Lo importante es que como país hay muchos exponentes en las pistas y muy fuertes, y entre los jóvenes no iba a ser diferente.

Martín Landaluce y Rafa Jódar son los grandes representantes españoles en el circuito ATP Challenger, en el tenis profesional pero aún sin ser habitual en las grandes citas del calendario ATP. De ahí que las ATP Finals sean diferentes, antes de dar el salto al máximo nivel. Por ello, estos jóvenes competirán en las Next Gen ATP Finals, tratando de alzarse con el título del mejor tenista sub 20.

Rafa Jódar y Martín Landaluce ya han llamado la atención en múltiples ocasiones, dejando claro que son las grandes promesas del tenis español. En el caso de Jódar, dio un salto de nivel al coronarse como ganador del US Open Júnior, mientras que Landaluce ya ha debutado en las mejores competiciones como el Open de Australia y como 'sparring' en la Copa Davis.

Una vez se ha hecho oficial la lista oficial de los jugadores que competirán en estas Next Gen ATP Finals, que reúnen a los ocho mejores tenistas del circuito con menos de 20 años, se confirma que los dos españoles competirán por ser el 'maestro' en Jeddah. La presencia española será doble en este torneo que se celebra del 17 al 21 de diciembre.

Rafa Jódar entra gracias a la baja de Joao Fonseca

Martín Landaluce tenía asegurada su plaza por ranking pero Rafa Jódar ha estado alejado del circuito este año ya que optó por estudiar en la Universidad en Virginia, por lo que se quedó fuera por la mínima. Sin embargo, Joao Fonseca, quién ya está metido en el máximo profesionalismo, ha anunciado su baja para esta cita por una lesión. Por ello, el billete del brasileño para a ser para Jódar, que ocupa la novena plaza en la 'Race'.

Estos son los tenistas que competirán en las Next Gen ATP Finals

Jakub Mensik

Learner Tien

Alexander Blockx

Dino Prižmićç

Martin Landaluce

Nicolai Budkov Kjaer

Nishesh Basavareddy

Rafa Jódar