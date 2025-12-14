Musetti mira directamente a Sinner y Alcaraz: ''Tengo la intención de ser más agresivo''

El italiano cierra la temporada en el top 10 y ya piensa en ser competitivo contra los más grandes para entrar en una nueva triada

Lorenzo Musetti ha finalizado la temporada entrando por primera vez entre los mejores del mundo, para ser exactos en una octava posición. Ha alcanzado la semifinal del Roland Garros y llegó a la final del Masters 1000 de Montecarlo contra Carlos Alcaraz. Pero el sueño se le frustró debido a una lesión, viéndose obligado a retirarse. Se ha convertido también en todo un profeta en su país, siendo este año nombrado como el mejor atleta italiano del año.

Musetti piensa en 2026

La decisión de coronarlo como mejor atleta italiano del año trajo consigo debate debido a la gran actuación de Jannik Sinner. Eso sí, la diferencia de nivel es latente a lo largo del Top10, algo que Musetti ha vivido de primera mano y habla de como planea solucionarlo en unas declaraciones a Eurosport, comentando el valor que va a aportar el español José Perlas en el equipo: ''Es una figura importante que pienso que me puede aportar algo más además de mi entrenador histórico, Simone Tartarini''.

''Creo que el trabajo conjunto entre todos nos puede llevar a dar pasos adelante, a dar el salto definitivo que estoy buscando. Hace dos semanas desde que empezamos la pretemporada, estamos trabajando mucho, las sensaciones son muy buenas. Nuestra primera parada será Australia, solo tengo buenos propósitos para esta nueva temporada'', comentaba ilusionado el número 8 del mundo.

La agresividad, la clave que quiere añadir a su juego

''Estoy trabajando con la intención de ser más agresivo, creo que esto es fundamental en el juego de moderno [...] Creo que mis cualidades pueden ir en esa dirección, no hablo simplemente de ser un atacante, sino también de ser más proactivo a partir de los golpes iniciales del juego. Ahora mismo nos estamos moviendo en esa dirección'', hace una autocrítica Lorenzo Musetti.

Lolo mira hacia arriba y quiere ir directamente por Alcaraz y Sinner para llegar a lo más alto de la clasificación: ''Esta temporada se ha visto la distancia que existe entre ellos y los demás, ambos están un paso por delante de todos. Si he decidido añadir algunas figuras importantes dentro de mi equipo de trabajo es precisamente para tratar de dar un gran paso en esa dirección, para cerrar una brecha que este año todavía ha sido muy evidente. Espero en el futuro poder llegar a ocupar ese tercer escalón dentro del podio''.

Aunque tiene la mirada puesta en 2026, también aprovecha el final de año para recordad lo vivido en este curso que ha llegado a su fin: ''Hay varias fotografías esta temporada que siguen retumbando dentro de mi cabeza, como por ejemplo la final de Montecarlo, las semifinales de Roland Garros o la entrada al top 10 de la clasificación mundial. El mejor momento, sin embargo, creo que sería la bienvenida que tuve del público en Turin, mi victoria allí ante Alex de Minaur. Fue algo realmente hermoso, difícil de describir con palabras''.