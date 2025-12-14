El reseteo de Kaja Juvan: ''Un entrenador me manipuló''

La tenista ha hablado de los problemas que ha sufrido durante su carrera, teniéndose que alejar del circuito debido a problemas psicológicos a sus 23 años

Kaja Juvan ha renacido de sus cenizas como el ave fénix, teniendo una vuelta al circuito de lo más agradecida con tres títulos y terminando el año en una posición número 102. Un regreso que no ha sido fácil debido a que una serie de problemas la hizo alejarse por completo del mundo del tenis en el 2024 por causas personales.

Kaja Juvan y la importancia de la salud mental

El primer punto de inflexión en la carrera de esta joven fue el fallecimiento de su padre en 2022, un duro golpe que lejos de apartarla de la competición, la hizo seguir luchando. O eso fue la ruta que sus entrenadores le recomendaron. Pero su cuerpo le dijo ''basta'', dándose cuenta de la importancia de la salud mental: ''Cuando amas tanto a una persona, el dolor es agotador [...] Llegó un momento donde no podía separar el cerebro de mi cuerpo, es lo que tiene que todo nuestro sistema nervioso esté controlado por el cerebro, por eso muchas lesiones derivan de ahí'', explicaba en un artículo de WTA Tennis.

Unos problemas de salud mental que derivaron a problemas físicos, narrando la propia Kaja que llegó a sufrir mareos, dolores de cabeza y pérdidas de funciones de la mano derecha, acrecentándose por el trato que tenía por parte de uno de sus coach: ''Uno de mis entrenadores quiso romperme mentalmente, pensó que cambiar toda mi personalidad me haría más fuerte. Me decía que era demasiado amable con la gente y que eso era malo. Fue una manipulación absoluta. Cuando escuchas eso a diario, incluso yo, que vengo de una familia muy segura, poco a poco se te graba en la cabeza. Llegué a pensar que tienes que ser infeliz para tener éxito''.

''Hay que saber a quién dejas tus grandes decisiones''

''Hay muchos narcisistas en el mundo que intentan construirte según sus términos, solo para que luego puedan decir que, todo lo bueno que te pase, fue gracias a ellos. Claro, que si pierdes, entonces será por tu culpa. Hay que pensar muy bien sobre qué manos dejas tus grandes decisiones, en quién confías y quién te acompaña en la gira'', cuenta Kaja Juvan sobre esa experiencia tan desagradable que le tocó vivir.

''No sabía que el cerebro se relaja cuanto más te diviertes. Si sientes miedo, en cambio, tu sistema se tensará, lo cual es bastante lógico, pero nunca lo pensé de esa manera. Para mí fue muy importante contar en todo momento con el apoyo de mis patrocinadores, ambos estuvieron conmigo durante todo mi proceso de recuperación. Al final, todo se basa en las relaciones que tengas con la gente. Después de todo este proceso, creo que si algo he aprendido es que las cosas siempre van paso a paso'', sentencia la eslovena totalmente renovada.