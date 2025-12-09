Ocho españoles directos al Open de Australia

El tenis español sigue tratando de resurgir y por lo pronto de cara a 2026 va a comenzar con buen pie, presentando hasta 8 jugadores en los cuadros finales entre masculinos y femeninos, a la espera de lo que pase en las previas

El tenis mundial está en el único mes al año en el que oficialmente no hay competición, más allá de algunas exhibiciones a lo largo y ancho del globo terráqueo, sin embargo, el inicio del calendario está muy cerca. Tanto que en apenas unas semanas de nuevo estará en marcha la maquinaria con la entrada de 2026. Y aunque hay algunos eventos antes, el más importante de todos ellos en esta época es el primer Grand Slam del año, el Open de Australia, que desde el 19 de enero va a convertir a Melbourne en la capital mundial del tenis. Y allí habrá hasta ocho españoles entre los cuadros masculino y femenino.

Por un lado está Carlos Alcaraz, el gran referente no solo nacional, si no mundial, pues por algo es el número 1 de la ATP. Además de que tendrá uno de los torneos más importantes de su temporada, pues quiere conseguir convertirse en más joven en cerrar el Grand Slam y para ello necesita ganar esta edición. Las expectativas son máximas y va a por todas, al punto de reconocer que preferiría ganar solo el torneo ‘aussie’ en lugar de dos de los otros grandes, al estilo de 2023 y 2024. Pero por lo pronto en Melbourne Park aún no ha podido pasar de cuartos de final, recordando especialmente la derrota ante Novak Djokovic en esa ronda en 2024.

Pero no estará solo. Alejandro Davidovich, Pablo Carreño, Roberto Bautista y Pedro Martínez completan la relación en el cuadro masculino. Mientras que hay nombres muy destacados en la previa, especialmente los de las dos grandes promesas Martín Landaluce y Rafa Jódar, ambos rozando el top 100 ATP y para los que estar en el cuadro sería una gran alegría.

Badosa manda y no estará sola

Paula Badosa, quien a finales de septiembre anunció que dejaba el tenis hasta 2026 por sus lesiones y ahora, tras una larga recuperación, espera regresar a lo grande en Australia. Y se la juega mucho, pues va a tener que defender los muchos puntos que ganó el año pasado, cuando alcanzó las semifinales, donde Aryna Sabalenka le ganó en un gran partido. Un mal resultado sería un nuevo golpe importante para la catalana, pues ha caído hasta el puesto 25 de la WTA y le supondría ampliar la bajada. Mientras que Jessica Bouzas y Cristina Bucsa también estarán en el cuadro final, a la espera de lo que puedan hacer el resto en la previa, con especial atención al retorno de Sara Sorribes.