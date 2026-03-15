Puerto Rico - España en directo | partido de clasificación FIBA para el Mundial femenino 2026

Retransmisión en directo del Puerto Rico - España correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2026 de baloncesto femenino

¡Buenas noches! Comenzamos nuestra retransmisión en directo del partido entre Puerto Rico y España correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2026 de baloncesto femenino.

España - Puerto Rico de baloncesto femenino | Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de clasificación de la selección española para el Mundial 2026

España llega a este encuentro tras ganar a Nueva Zelanda (99-50) y Senegal (84-51) , mientras que Puerto Rico lo hace después de perder fente a Italia (41-78) y Estados Unidos (48-91); si España gana, estará clasificada para el Mundial de Alemania

Va ser otro partido difícil en el que tenemos que salir concentradas desde el principio, no va a ser sólo la primera parte sino los cuarenta minutos de partido. Tenemos que enfocarnos en nosotras y poner en la pista toda el alma”.

“Tenemos que seguir con la misma mentalidad. Obviamente es Puerto Rico, están en casa, es el anfitrión, va a costar un poquito más. Muchas tienen el recuerdo de cómo fue Puerto Rico en los Juegos Olímpicos.

Tanto Fam como el seleccionador español, Miguel Méndez, recordaban el partido entre España y Puerto Rico disputado hace dos años en París y que las españolas ganaron de un punto. Sería el segundo duelo entre ambas en toda su historia. El primero también favoreció a España por 78-53 en la Copa del Mundo celebrada en Tenerife en 2018

España y Puerto Rico cierran la tercera jornada del grupo 2 del Premundial 2026 de baloncesto femenino con muy diferentes perspectivas. Para las locales -este torneo clasificatorio se juega en San Juan- es poco menos que una final, ya que han salido vapuleadas en sus dos primeros encuentros. Y para las españolas, tras ganar con claridad a Nueva Zelanda y a Senegal, es una oportunidad de sentenciar su clasificación para el Mundial que se va a jugar en Alemania en septiembre.

Este partido es muy diferente al que ambas selecciones vivieron hace menos de dos años en París. Allí, España sufrió lo indecible para doblegar al conjunto boricua y, de hecho, tuvo el partido casi perdido. Dos puntos salvadores de Laura Gil a dos segundos del final le dieron el triunfo a la selección española por 63-62.

Ahora, el proceso de renovación ha sentado mejor a España, que ya en 2025 fue subcampeona de Europa con muchos cambios en sus filas, que a una Puerto Rico que está sufriendo pese a poder contar con jugadoras como McGee o las 'europeas' Trinity San Antonio, Arella Guirantes e India Pagán.

Miguel Méndez se acuerda de París 2024

"Afrontamos uno de los partidos más duros que podemos afrontar. Jugamos contra ellas en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ganamos por un punto en el último segundo, aunque yo creo que podíamos haber solucionado el partido antes; fue muy duro, en los últimos minutos del partido se permitieron muchas cosas y deberíamos haber sacado el partido antes", afirma el seleccionador español, Miguel Méndez, en la previa.

El técnico de la selección española no se fía del mal momento de Puerto Rico. Sabe que contará con la afición a favor y con la necesidad de ganar. Y eso es un factor a tener en cuenta. "Es un equipo al que respetamos mucho precisamente por eso, por su competitividad, por su posibilidad de volver de los partidos, por la posibilidad que tienen pelear hasta el último balón... Respetamos mucho eso", añadía Méndez.

España tendrá que ganar y también pensar en el siguiente partido, que le llega apenas 17 horas más tarde, ante la potente selección italiana. Aunque si ganan a Puerto Rico ya tendrán asegurada la clasificación mundialista, que es el verdadero objetivo de esta etapa. A partir de ahí, ante Italia y Estados Unidos, sólo les quedaría aprender y... disfrutar. Pero primero hay que ganar este partido.