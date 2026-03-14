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España - Puerto Rico de baloncesto femenino | Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de clasificación de la selección española para el Mundial 2026

La selección española podría certificar su pase para el Mundial 2026 de baloncesto femenino de ganar a la anfitriona Puerto Rico

España - Puerto Rico de baloncesto femenino | Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de clasificación de la selección española para el Mundial 2026

España busca su tercer triunfo en el PreMundial@BaloncestoESP

Antonio José MedinaAntonio José Medina 3 min lecturaSin comentarios

La selección española femenina de baloncesto puede lograr la clasificación matemática para el Mundial de Alemania 2026 de ganar a la anfitriona Puerto Rico, una selección que le complicó mucho la vida a las españolas en los Juegos Olímpicos, pero a la que no está viniendo bien el cambio generacional.

El equipo boricua cayó estrepitosamente en su debut frente a Italia y perdió con contundencia ante la potente Estados Unidos, por lo que se lo juega todo a partir de esta tercera jornada del Premundial que acoge en casa.

España se sabe superior, pero dada la necesidad puertorriqueña, no se va a confiar en un partido donde Miguel Méndez tratará de involucrar a todas, como ha hecho en las dos primeras victorias frente a Nueva Zelanda y a Senegal.

Ante estas dos selecciones, la clave estuvo en la velocidad y en la defensa. A una la dejó en 50 puntos y, a la otra, en 51. Esa es una de las fortalezas del equipo español, que ahora tratará de repetir ante la selección local.

El seleccionador español pedía máximo respeto para Puerto Rico pese a las dos derrotas que ha encajado. “Tenemos mucho respeto por Puerto Rico. Jugaron un muy buen partido contra nosotras en París hace dos años y estuvieron muy cerquita de ganarnos. Obviamente, jugando aquí en su pista y con el calor del público, será un partido diferente. Estará Imane McGee, que entonces no estaba con ellas, y será un partido muy difícil seguro. Vamos a que tener que hacer nuestro mejor baloncesto si queremos sacarlo adelante", sentenciaba Méndez.

Si Puerto Rico tiene a McGee, España tiene a Gustafson, a Iyana, a Araujo, a Awa Fam... a un equipo en el que todas producen y participan. Y, así, como equipo, España no es un rival fácil de batir para nadie.

A qué hora es el España - Puerto Rico del PreMundial de Baloncesto femenino

El partido entre España y Puerto Rico, clasificatorio para el Campeonato el Mundo de Baloncesto femenino 2026 se juega este domingo, 15 de marzo, a la 1:00 de la madrugada (horario peninsular español) en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan (Puerto Rico).

Dónde ver por TV y online el España - Puerto Rico

Televisión Española tiene en nuestro país los derechos de los partidos de baloncesto de la selección y retransmitirá el duelo a través de Teledeporte y de la plataforma RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo daremos cuenta de todo lo que ocurra durante este partido clave en la clasificación de España para el próximo Mundial de Baloncesto femenino.

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