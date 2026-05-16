El Caja87, todo o nada: 40 minutos para creer o ver volar el ascenso

El conjunto hispalense necesita remontar en San Pablo una desventaja de nueve puntos ante el Spanish Basketball Academy para colarse en las semifinales de la fase de ascenso a Primera FEB

El lema del Caja87 –'Elijo Creer'– toma más sentido que nunca antes de cara al partido que tienen esta noche a partir de las 20:00 horas en San Pablo ante el Spanish Basketball Academy. Tras ver cómo los madrileños les terminaban ganando en la ida por 89-80, ahora los de Adriá Alonso están obligados a superar esa diferencia ante su público si quieren mantener vivo el sueño de alcanzar la Primera FEB, ya que en caso de remontar se quedarían a una sola eliminatoria de alcanzar tan exitosa meta.

Para dar el siguiente paso en tal dirección el conjunto cajista necesita llevar el partido a su terreno y no desconectarse como le ocurrió en el primer choque. Los números no engañan. En la primera mitad de la ida los hispalenses llegaron a cobrar una ventaja de 18 puntos, pero la misma desapareció hasta el punto de que los minutos finales del encuentro se convirtieron en una pelea por hacer que la desventaja para este sábado fuese lo más pequeña posible.

Josep Franch fue el mejor de los sevillanos con 19 puntos y un cinco de seis en triples, pero ni su acierto sirvió para dotar al equipo de su mejor versión defensiva, esa que saltó por los aires mientras las puertas atrás de los de Madrid golpeaban una y otra vez a los de Adrià Alonso. Suele decirse que los ataques ganan partidos y las defensas campeonatos. Pues bien, es el día de dar un paso al frente cerrando el aro propio para remontar.

Las armas del Spanish Basketball Academy

El conjunto del sur de Madrid se caracteriza por tener la formación por bandera, pero no por ello es menos peligroso a este nivel senior; tanto es así que los dirigidos por Andrés Miso cuentan con el máximo anotador de la Segunda FEB, un Simeunovic que promedia 20,7 puntos y 8,4 rebotes. Más claro: es un fantástico jugador y principal amenaza para las aspiraciones del Caja87.

Y hay más. García Salame es el mayor asistente del equipo, con 5.5 pases de canasta por partido, lo que le lleva al cuarto lugar de la competición. Y si hablamos únicamente de valoración, resulta que el mencionado Simeunovic se marcha hasta los 22,9 créditos para ser el segundo del ránking de la competición.

Adrià Alonso, convencido de levantar la serie

El entrenador del Caja87, Adrià Alonso, sabe que tienen por delante un reto importante, pero de igual modo se muestra convencido de que pueden superarlo para quedarse a un paso del ascenso. "Estamos convencidos de que vamos a superar esta eliminatoria. No es algo que vaya a pasar en el primer cuarto porque va a ser un partido de idas y venidas. El equipo tiene que ser consciente de todo lo que no hizo bien en la ida", subraya.