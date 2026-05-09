El Caja87 se complica el ascenso por cuenta propia

El conjunto hispalense desperdicia una renta de 18 puntos para terminar perdiendo y verse obligado a remontar en San Pablo el próximo sábado 16 de mayo

Imagen del partido de ida entre el Spanish Basketball Academy y el Caja87.Brian González Rivera / Briantime

No hay nada perdido, pero pudo ser mucho mejor. El Insolac Caja 87 viajó a Madrid para enfrentar a un rival peculiar como es el Spanish Basketball Academy, un conjunto centrado plenamente en la formación y el aprendizaje, pero que no por ello es menos maduro y complicado; tal y como han demostrado en un partido de ida de segunda ronda del playoff de ascenso a Primera FEB que han resuelto por 89-80.

Obviamente el resultado final deja la puerta abierta a levantar la eliminatoria en la vuelta, pero el golpe moral es importante, ya que los sevillanos comenzaron realmente bien el choque; tanto es así que poco después de comenzar el segundo cuarto ganaban por hasta 18 puntos de diferencia (23-41). Eran minutos de muy buen baloncesto con Josep Franch anotando desde la línea de tres puntos. Sin embargo, en cuanto los tiros dejaron de entrar todo empezó a nublarse.

Lejos de apretar el defensa para compensar la falta de acierto al otro lado de la cancha, los puntos empezaron a acumularse en contra hasta el punto de recibir un parcial de 27-8 que situaba el marcador al descanso en un muy igualado, aunque perdiendo, 50-49.

Sin mejora tras el paso por vestuarios

El Caja 87 fue incapaz de reaccionar. Como si se hubiese congelado el tiempo a partir del segundo cuarto, los tiros siguieron sin entrar mientras los rivales encontraban una y otra vez claras posiciones para anotar. Eso hizo que se fueran distanciando en el marcador con un Caja87 adormecido y al que –por qué no decirlo– tampoco ayudaron en momento alguno los colegiados.

Pese a las dificultades, el final del tercer cuarto (68-64) dejaba la puerta abierta a un golpe final para remontar y volver con ventaja a San Pablo. No pudo ser. Un par de canastas de un bastante desapercibido Moody estrechó el marcador hasta el 80-75 a poco más de tres minutos para le cierre del encuentro, pero ni por esas se pudo sacar un mejor resultado que el 89-80 final. Más claro: en la vuelta hay que ganar por al menos 10 puntos.

Ficha técnica

Spanish Basketball Academy: García Salamé (18), Puidet (2), Santano (10), Traoré (12) y Simeunovic (15) -quinteto inicial- Curfman (14), Moreno (5), Medina (13) y Echevarría.

Insolac Caja 87: Franch (19), Moody (6), Cecilia (7), Jankovic (8) y Dibba (1) -quinteto inicial- Clarke (6), Bueriberi (3), Soumbey-Alley (9), Djedovic (11) y Latorre (10).

Árbitros: Presseguer Bombardo (colegio catalán) y Climent Rivera (comité valenciano). Eliminaron por faltas a Jankovic (min. 40) y a Moody (min. 40) de los visitantes.

Parciales: 21-33. 29-16 (50-49). 18-15 (68-64). 21-16 (89-80).

Incidencias: partido disputado en el Polideportivo IDEO. 264 espectadores de los cuales veinte cajistas.