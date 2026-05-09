30 aniversario

El Caja87 se complica el ascenso por cuenta propia

El conjunto hispalense desperdicia una renta de 18 puntos para terminar perdiendo y verse obligado a remontar en San Pablo el próximo sábado 16 de mayo

El Caja87 se complica el ascenso por cuenta propia

Imagen del partido de ida entre el Spanish Basketball Academy y el Caja87.Brian González Rivera / Briantime

Alvaro ArenillasAlvaro Arenillas 3 min lecturaSin comentarios

No hay nada perdido, pero pudo ser mucho mejor. El Insolac Caja 87 viajó a Madrid para enfrentar a un rival peculiar como es el Spanish Basketball Academy, un conjunto centrado plenamente en la formación y el aprendizaje, pero que no por ello es menos maduro y complicado; tal y como han demostrado en un partido de ida de segunda ronda del playoff de ascenso a Primera FEB que han resuelto por 89-80.

Obviamente el resultado final deja la puerta abierta a levantar la eliminatoria en la vuelta, pero el golpe moral es importante, ya que los sevillanos comenzaron realmente bien el choque; tanto es así que poco después de comenzar el segundo cuarto ganaban por hasta 18 puntos de diferencia (23-41). Eran minutos de muy buen baloncesto con Josep Franch anotando desde la línea de tres puntos. Sin embargo, en cuanto los tiros dejaron de entrar todo empezó a nublarse.

Lejos de apretar el defensa para compensar la falta de acierto al otro lado de la cancha, los puntos empezaron a acumularse en contra hasta el punto de recibir un parcial de 27-8 que situaba el marcador al descanso en un muy igualado, aunque perdiendo, 50-49.

Sin mejora tras el paso por vestuarios

El Caja 87 fue incapaz de reaccionar. Como si se hubiese congelado el tiempo a partir del segundo cuarto, los tiros siguieron sin entrar mientras los rivales encontraban una y otra vez claras posiciones para anotar. Eso hizo que se fueran distanciando en el marcador con un Caja87 adormecido y al que –por qué no decirlo– tampoco ayudaron en momento alguno los colegiados.

Pese a las dificultades, el final del tercer cuarto (68-64) dejaba la puerta abierta a un golpe final para remontar y volver con ventaja a San Pablo. No pudo ser. Un par de canastas de un bastante desapercibido Moody estrechó el marcador hasta el 80-75 a poco más de tres minutos para le cierre del encuentro, pero ni por esas se pudo sacar un mejor resultado que el 89-80 final. Más claro: en la vuelta hay que ganar por al menos 10 puntos.

Ficha técnica

Spanish Basketball Academy: García Salamé (18), Puidet (2), Santano (10), Traoré (12) y Simeunovic (15) -quinteto inicial- Curfman (14), Moreno (5), Medina (13) y Echevarría.

Insolac Caja 87: Franch (19), Moody (6), Cecilia (7), Jankovic (8) y Dibba (1) -quinteto inicial- Clarke (6), Bueriberi (3), Soumbey-Alley (9), Djedovic (11) y Latorre (10).

Árbitros: Presseguer Bombardo (colegio catalán) y Climent Rivera (comité valenciano). Eliminaron por faltas a Jankovic (min. 40) y a Moody (min. 40) de los visitantes.

Parciales: 21-33. 29-16 (50-49). 18-15 (68-64). 21-16 (89-80).

Incidencias: partido disputado en el Polideportivo IDEO. 264 espectadores de los cuales veinte cajistas.

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email