El Caja87 gana en San Pablo su billete para los cuartos de final con algo de suspense

La reacción tras el descanso y la aparición de Sergio Cecilia en la recta final fueron decisivas para que el equipo de Adrià Alonso lograra su billete para la siguiente eliminatoria del 'play off'

Insolac Caja87 se ha impuesto también en la vuelta de la primera eliminatoria de playoff frente al CB Zaragoza en el Palacio de los Deportes San Pablo (81-75). El cuadro entrenado por Adrià Alonso llegó a la cita tras vencer en la ida (en el Pabellón Siglo XXI) al cuadro maño por un contundente 59-82.

El equipo sevillano saltó a la pista con Garvin Clarke, Ezekiel Soumbey-Alley, Sergio Cecilia, Milos Jankovic y Adrián Latorre en el quinteto inicial. El comienzo del partido fue parejo, con Adrián Latorre asumiendo las primeras responsabilidades cajistas en ataque en medio del intercambio de canastas (6-7 min. 3).

Insolac Caja87 comenzó a crecer en el partido desde la defensa, consiguiendo las primeras ventajas mediado el cuarto tras triple de Moody (13-12 min. 6). En el cuadro visitante su escolta Zhao apareció en el primer cuarto más que en toda la ida, haciendo mantener a los suyos en ventaja en el tramo final del periodo (11 puntos en el cuarto, 16-20 min. 8). Se llegó al final del primero con un 18-22 en el marcador a favor de los visitantes, con una marcha más en el primer cuarto.

El segundo cuarto arrancó con un nuevo arreon maño, que hizo parar el partido a Adrià Alonso tras un triple de Jiménez que colocó el +8 en el luminoso (19-27 min. 12). A la vuelta del tiempo los sevillanos ajustaron piezas, y con las primeras apariciones de Josep Franch desde el perímetro apretaron de nuevo el marcador (24-27 min. 14). Sin embargo Insolac Caja87 no terminó de encontrar el camino al aro, haciendo que si bien CBZ tampoco andase muy atinado, las ventajas fueras visitantes durante el periodo (24-31 min. 17). El partido marchó al descanso con un 29-39 tras triple de Zhao en una primera parte muy poco lustrosa en San Pablo.

Cambio de cara tras el descanso

A la vuelta de vestuarios Insolac Caja87 comenzó a ofrecer otra cara desde la defensa y las apariciones abajo de Milos Jankovic (36-41 min. 13). Sin embargo CB Zaragoza supo ir haciendo la goma con Jiménez y Kolo como estiletes, asentando la decena de ventaja mediado el cuarto (36-47 min. 25). Un triple del capitán Nedim Djedovic dejó el tanteo a cuatro puntos a dos minutos del final del tercero, algo que hizo parar el partido a un CBZ que hasta el momento administró bien las ventajas cercanas a la decena de distancia (50-54 min. 28). El cuarto se cerró con un tanteo de 52-56 y todo por decidir a diez del final.

El último cuarto arrancó con un nuevo arreon de un CB Zaragoza que vio ya lejos la clasificación pero quería llevarse la victoria de San Pablo con Alvarado de protagonista, con dos triples consecutivos (56-66 min. 33). Las pérdidas de balón fueron un peso a pagar muy grande para un Insolac Caja87 que vio como esas pérdidas eran puntos rojos a la carrera cuando quiso apretar el partido (63-71 min. 36).

Los cajistas buscaron engancharse al partido con un Adrián Latorre luchador en ambos aros, buscando el último esfuerzo por la victoria (67-73 min. 37). En ese momento, dos triples de Cecilia colocaron la ventaja al cuadro cajista ante un San Pablo enloquecido con el ursaonense (75-73 min. 38). Cuando la bola más quemaba, no pudo ser otro, y otro triple y un mate posterior de Sergio Cecilia le puso el broche a un partido apretado que cayó del lado de un Insolac Caja87 que ya está en cuartos de final y espera rival. El tanteo final fue de 81-75.

Ficha técnica:

Insolac Caja87 – 81 : Cecilia (14), Clarke (4), Soumbey-Alley (11), Jankovic (4), Bueriberi (6), Santos (-), Moody (14), Djedovic (6), Dibba (3), Latorre (14), Franch (5).

CB Zaragoza – 75 : Muñoz (2), Arjol (2), Alvarado (6), Gatell (4), Asó (2), Jiménez (13), Kolo (11), Zhao (23), Colom (2), Aragonés (10).

Incidencias: Partido disputado en el Palacio Municipal de los Deportes San Pablo con el arbitraje de Olmos Ochoa (colegio murciano) y Alejo Sánchez (colegio extremeño). El partido contó con el saque de honor de Paula Mora, taekwondista medalla de bronce en los Campeonatos de Mundo Junior. A su vez, el BM Proín fue homenajeado por su reciente ascenso a la Liga ASOBAL.

Adrià Alonso felicita al rival y se muestra ambicioso

El entrenador de Insolac Caja87, Adrià Alonso compareció ante los medios tras la victoria ante CB Zaragoza en la vuelta de la primera eliminatoria del playoff. El catalán primero no perdió la oportunidad de "felicitar al CBZ por la temporada realizada y desearle lo mejor para la siguiente temporada".

Respecto al partido y pese a la victoria, el coach cajista afirmó que el equipo no está "contento con los cuarenta minutos", ya que su equipo no ha sido capaz "de demostrar lo que hemos hecho durante la semana".

El billete para cuartos de final, su único motivo de felicidad: "Hay que estar contentos porque nos hemos ganado dos semanas más de poder trabajar, crecer y seguir demostrando cosas".