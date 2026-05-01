El Caja87, a certificar el primer paso hacia el ascenso

Los hispalenses cuentan con una clara ventaja de cara al partido de vuelta, ya que en tierras aragonesas se impusieron al CB Zaragoza por un rotundo 59-82

No se trata de lanzar las campanas al vuelo, pero sí de confiar. El Caja87, nacido no hace mucho –no tiene ni dos años–, pero con una ilusión desbordante de cara a ir dando pasos hacia la élite del baloncesto nacional, disputa este domingo 3 de mayo el partido de vuelta de la primera ronda de ascenso a Primera FEB. Es una cita muy importante, una a la que los de San Pablo llegan tras dominar en la ida por 59-82 al CB Zaragoza; es decir, con una interesante renta.

Ahora toca terminar el trabajo. Seguramente los maños estarán bastante más acertados en esa ocasión, pero justo por ello los chicos de Adrià Alonso se están preparando a conciencia para que no haya sorpresa alguna. Y es que los hispalenses son prácticamente novatos en estas lides, ya que en su primera aparición el curso pasado –campaña de debut–, no llegaron a la segunda ronda de la fase de ascenso.

En todo caso, el plan es mantener firme todo lo bueno que se hizo en el primer partido, uno en el que los verdirrojos sometieron a los maños con una dura defensa que les secó en el segundo cuarto para romper el partido y tomar una renta que a la postre sería definitiva, ya que al descanso el marcador era 30-49.

Saber manejar los 23 puntos de ventaja sin relajaciones

Es una de las cosas más sencillas, y a la vez más complicadas. En baloncesto rara vez se juega con una ventaja de puntos previa que te lleve a hacer cálculos, sino que el que más canastas mete y punto. Ahora es diferente. En este formato a ida y vuelta existe ese factor que, sin embargo, no debe llevar al Caja87 a más que pensar únicamente en volver a ganar para evitar cualquier atisbo de relajación.

Además, los sevillanos están más que avisados. El curso pasado, llegando a esta misma instancia, viajaron a Palma de Mallorca con una amplia ventaja que voló por los aires ante un rival que es verdad que tuvo una actuación sobresaliente.

La importante aparición de Aanen Moody

Firmado en el mes de febrero, Aanen Moody se ha señalado como pieza clave para que soñar sea posible. Es obvio que para cualquier gran objetivo hace falta que todos pongan su granito de arena, pero ya en Zaragoza se vio que el jugador de 28 años puede marcar diferencias.

Tras recuperarse de una pequeña lesión que frenó su entrada en el equipo, el estadounidense se plantó en tierras aragonesas para firmar una excelente actuación de 19 puntos con un 4 de 8 en triples, capturando además 4 rebotes. Y no estuvo solo, ya que Walter Cabral se acercó al doble-doble con 16 puntos y 9 rebotes.

Sí, los cajistas llegan al partido con la confianza del que tiene un sustento táctico firme, pero sabiendo además que otras piezas como Djedovic, Franch, Jankovic y Cecilia también darán la talla. Ya saben, este domingo, a las 12:30 en San Pablo, el Caja87 en marcha hacia el ascenso.