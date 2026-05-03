Hugo González y sus Celtics sufren una hecatmbre histórica

Por primera vez, los Celtics pierden una serie que ganaban por 3-1 en la NBA tras encajar la derrota en el séptimo partido ante los Sixers

Se confirma la hecatombe de los Celtics. El equipo de Boston dijo adiós a sus opciones al anillo en la NBA tras ver cómo los Philadelphia Sixers le remontaban el 3-1 que tenían en su serie y les ganaban en el mismo Garden por 100-109, en el séptimo partido.

Sin Tatum, lesionado en el sexto encuentro, y con minutos importantes para el español Hugo González, que había estado casi inédito en la serie, la franquicia de Massachusetts logró equilibrar el marcador tras un inicio nefasto, pero no habría milagro y los Sixers volverían a escaparse en el tercer cuarto. Sólo al final, los Celtics apretaron para situarse a un solo punto durante varios minutos, la última 98-99, pero ahí apareció Maxey para desequilibrar definitivamente la balanza.

El conjunto de Philadelphia, mermado por las ausencias toda la temporada, ha logrado reunir a todas sus estrellas para los 'play offs' y se ha convertido en un equipo temible que ahora pondrá a prueba a unos New York Knicks que se aventuran como grandes favoritos en el Este.

Maxey y Embiid, una dupla letal

Joel Embiid acabó el partido con 34 puntos y 12 rebotes, mientras que Maxey firmó 30 puntos y 11 rebotes. Y a ellos se unieron el 'rookie' VJ Edgecombe, con 23 puntos, y Paul George con 13. Cuatro estrellas capaces de derrotar a cualquier equipo con sus recursos.

Maxey, que asumió el mando en el equipo ante la ausencia de Embiid y que ha sido clave en esta victoria aclaraba cómo fue esa transformación. "Tuvimos una charla después del quinto partido y nos dijimos: no podemos permitir que lo mismo siga pasando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. En algún momento había que ponerle fin. Y lo hicimos", señaló.

Por los Boston Celtics, Jalen Brown terminó con 33 puntos, Derrick White -que estuvo en pista casi todo el partido- con 26 y Neemias Queta con 17.

Se trata de un triunfo histórico. Hasta hoy, los Celtics habían ganado las 32 eliminatorias en las que se habían colocado con un 3-1 a favor, mientras que los 76ers habían perdido las 18 en las que habían ido 3-1 abajo. De hecho, esta remontada es la decimocuarta en toda la historia de la NBA que se logra tras ir perdiendo 3-1.

Hugo González dice adiós a la NBA

Fue el final en el primer año en la NBA del español Hugo González, un novato que ha causado sensación en la Liga norteamericana, pero al que Joe Mazzulla no había empleado en toda la serie. Sólo jugó tres de los seis partidos previos y minutos de la basura, cuando ya estaba todo decisivo.

Esta vez no, en esta ocasión lo sacó cuando su equipo perdía de mucho en el segundo cuarto y la intensidad defensiva y la energía del ex del Real Madrid permitieron a los Celtics remontar hasta ponerse por delante en el segundo cuarto (37-36) con un triple de Payton Pritchard. Fue su única ventaja del partido...