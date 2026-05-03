Getafe - Rayo Vallecano: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido de la Liga EA Sports

El conjunto de Bordalás y el de Iñigo Pérez se ven las caras en el día de hoy en El Coliseum en un partido en el que ambos técnicos podrían introducir novedades en sus respectivos onces titulares

Getafe y Rayo Vallecano se enfrentarán en el día de hoy en El Coliseum. Ambos equipos, con situaciones diferentes en la clasificación de LaLiga EA Sports, llegan al encuentro con el objetivo de sacar los tres puntos. Para ello, Bordalás e Iñigo Pérez apuntan a hacer variaciones en sus respectivos onces titulares.

Por un lado, el Getafe viene de perder en casa ante el Barcelona, en un partido en el que Djené vio la quinta tarjeta amarilla, por lo que es una de las principales bajas del conjunto de Bordalás. Por otro lado, Iñigo Pérez fue pesimista en rueda de prensa de cara a recuperar un efectivo para el duelo de hoy en El Coliseum.

Bordalás recupera a Borja Mayoral para la visita del Rayo Vallecano

La gran novedad en la convocatoria del Getafe es la presencia de Borja Mayoral. El delantero vuelve más de cuatro meses después a una lista de Bordalás, siendo su último encuentro el pasado 21 de diciembre, ante el Betis. Por ello, el jugador de 29 años regresa para el tramo final de competición en LaLiga EA Sports.

Además, el Getafe viene de perder contra el Barcelona, por lo que intentará conseguir tres puntos que le permitan seguir una jornada más en puestos de Europa. Por el momento, el equipo de Bordalás se sitúa en la sexta posición de la clasificación con 44 puntos, empatado con el Celta de Vigo y a seis del Real Betis, que tiene 50.

Iñigo Pérez, con el objetivo de alejarse de la zona del descenso

Por su parte, Iñigo Pérez, que fue muy claro en la rueda de prensa previa hablando de la sanción a Isi Palazón, afronta el encuentro con la gran posibilidad de hacer rotaciones en el once titular. El Rayo Vallecano viene de jugar el pasado jueves contra el Estrasburgo y la próxima semana disputará la vuelta del choque decisivo de Conference League.

De esta manera, Iñigo Pérez no podrá contar con el sancionado Isi Palazón y el lesionado Luiz Felipe, además de otras dudas como la disponibilidad de Álvaro García, que lleva tres partidos sin poder jugar. Por otro lado, el Rayo Vallecano se sitúa actulamente en la undécima posición de la tabla de LaLiga EA Sports con 39 puntos.

Getafe - Rayo Vallecano: ¿A qué hora y dónde es el partido de LaLiga?

El encuentro entre el Getafe y Rayo Vallecano se disputará en el día de hoy, domingo 3 de mayo, en El Coliseum. El partido entre el conjunto de José Bordalás y el de Iñigo Pérez dará comienzo a las 16:15 (hora española).

Getafe - Rayo Vallecano: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Por otro lado, el partido que enfrentará al Getafe y al Rayo Vallecano se podrá seguir por televisión a través de DAZN, que ofrece los diferentes encuentros del campeonato doméstico, además de Segunda División, esta temporada.

Getafe - Rayo Vallecano: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Además, el Getafe - Rayo Vallecano podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el RCDE Stadium, desde dos horas antes del comienzo del partidos, con datos de ambos equipos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de José Bordalás y de Iñigo Pérez, que viene de ganar al Estrasburgo, en el encuentro correspondiente a la ida de semifinales de la UEFA Conference League.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Getafe - Rayo Vallecano, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en El Coliseum. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, José Bordalás e Iñigo Pérez, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el derbi madrileño.

Alineaciones probables de Getafe y Rayo Vallecano

Getafe: David Soria, Kiko Femenía, Abqar, Domingos Duarte, Boselli, Juan Iglesias, Birmancevic, Luis Milla, Mauro Arambarri, Martín Satriano y Luis Vázquez.

Rayo Vallecano: Dani Cárdenas, Ratiu, Lejeune, Mendy, Pep Chavarría, Unai López, Pathé Ciss, Ilias Akhomach, Pedro Díaz, Jorge de Frutos y Alemao