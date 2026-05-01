Bordalás aprieta al Getafe antes de recibir al Rayo: "No podemos bajar los brazos"

El técnico azulón recibe el derbi madrileño con Borja Mayoral de vuelta al grupo, bajas importantes y un mensaje de ambición para la jornada 34 LaLiga en plena lucha por la zona europea

El Getafe CF recibe este domingo al Rayo Vallecano en El Coliseum, en un derbi madrileño correspondiente a la jornada 34 de LaLiga. Pepe Bordalás compareció en la previa con un mensaje claro: competir hasta el final y regalar una victoria a la afición azulona.

El entrenador también habló de su nombramiento como hijo adoptivo de Getafe, del estado físico de la plantilla, del regreso progresivo de Borja Mayoral y del respeto que, a su juicio, debe mantenerse hacia los árbitros en el tramo decisivo del campeonato.

Bordalás agradece a Getafe su nombramiento como hijo adoptivo

Pepe Bordalás comenzó la rueda de prensa con un tono especialmente emotivo tras ser reconocido como hijo adoptivo de Getafe. El técnico se mostró “muy agradecido” con la ciudad, sus ciudadanos y las instituciones, en un gesto que refuerza todavía más su vínculo con el club y el entorno azulón.

El reconocimiento llega en un momento de madurez total en su segunda etapa al frente del Getafe. Bordalás ha conseguido que el equipo compita pese a las dificultades del curso y mantiene una identificación absoluta con una afición que le considera una de las figuras más importantes de la historia reciente del club.

Getafe CF y Rayo Vallecano llegan al Coliseum con objetivos distintos

El Getafe afronta el derbi ante el Rayo con la intención de cerrar la en la zona de acceso a Europa. Bordalás insistió en que el equipo está “con energía” y que mantiene la ambición necesaria para lograr un triunfo en El Coliseum: “Queremos seguir compitiendo hasta el final y darle una alegría a nuestra afición”.

El técnico pidió poner en valor la temporada de su equipo, que ha tenido que convivir con lesiones, bajas y momentos de dificultad. Aun así, considera que haber conseguido 44 puntos actual tiene “un mérito enorme” por todo lo que ha tenido que superar la plantilla durante el campeonato.

El Rayo, por su parte, llega en un contexto de máxima exigencia por su doble pelea entre la Conference League y LaLiga. El derbi no solo tiene carga emocional, sino también competitiva, porque el conjunto franjirrojo necesita sumar para alejar definitivamente cualquier duda sobre la permanencia.

Borja Mayoral vuelve al grupo y Getafe recupera una pieza clave

Una de las principales noticias de la semana en el Getafe es la vuelta de Borja Mayoral al trabajo con el grupo. Bordalás confirmó que el delantero ya entrena con sus compañeros: “Es una buena noticia para él y para nosotros. El día a día nos irá marcando”.

El entrenador también restó dramatismo a las bajas con las que llega el equipo al derbi, como Mario Martín, Djené o Zaid Romero, que cumplen sanción. A pesar de las ausencias, el técnico no se movió de su discurso: no centrarse en los que no están, sino en la confianza hacia quienes entren para sustituirlos.

Bordalás pide respeto a los árbitros en plena tensión de LaLiga

El técnico azulón también fue preguntado por las protestas arbitrales y por el clima de tensión que rodea al campeonato en las últimas semanas. Bordalás defendió que todos los equipos se han sentido perjudicados en algún momento, incluido el Getafe: “Los árbitros son humanos, hay que respetarlos y dejarles hacer su trabajo”.

En el caso azulón, Bordalás prefiere centrar toda la energía en el rendimiento propio. Reconoció que los resultados de otros equipos entran dentro de lo posible en una Liga tan igualada, pero insistió en que el verdadero foco debe estar en competir bien ante el Rayo.

Primero la temporada, luego su futuro: las prioridades de Bordalás

El futuro del entrenador volvió a aparecer en la rueda de prensa, pero Bordalás no quiso abrir ningún debate. Aseguró que ahora mismo solo piensa en el día a día, en mantener al equipo vivo y en conseguir que el Getafe termine la temporada lo más alto posible: “No estoy pensando en mi futuro; estoy pensando en seguir manteniendo al equipo vivo”.

La hoja de ruta de Bordalás es sencilla: competir, no bajar los brazos y cerrar el curso con una imagen fuerte. El Getafe quiere convertir el partido ante el Rayo en una nueva demostración de carácter ante su gente, con el objetivo de salir del estadio con una victoria que refuerce el su sexta plaza en LaLiga.