Bordalás desliza cierta mano negra contra su equipo: "No nos tratan bien"

El técnico del Getafe critica duramente la cantidad de tarjetas que reciben sus jugadores y vuelve a denunciar cierto trato desfavorable hacia su equipo

El triunfo del Getafe en el estadio de la Real Sociedad volvió a abrir el sempiterno debate sobre la verdadera filosofía de juego del equipo azulón. No es la primera vez que se acusa al equipo de José Bordalás de apostar por un juego rácano basado en las continuas interrupciones y en pérdidas de tiempo desesperantes para el rival. En este contexto, el triunfo del equipo madrileño en San Sebastián no solo dejó tres puntos de oro en su pelea por la permanencia sino también un mensaje claro de su entrenador, un Bordalás que, pese a la victoria, deslizó cierto malestar por lo que considera un trato injusto hacia su equipo.

El técnico azulón no ocultó su satisfacción por el rendimiento de los suyos, pero terminó su intervención ante los medios dejando entrever una sensación de agravio, especialmente en lo relacionado con las decisiones arbitrales. Tras el partido, se refirió a lo sucedido en los minutos finales, marcados por la tensión y los incidentes entre jugadores. Aunque reconoció no haber presenciado directamente la tangana, sí mostró una convencida incomodidad por otros aspectos del encuentro, especialmente el criterio disciplinario.

"Me entristece tanta tarjeta"

"No, no sé lo que ha ocurrido al final del partido, porque yo me fui hacia el vestuario y luego pregunté, y me dicen que no ha pasado nada especial. Sí que tengo que decir que me entristece tanta tarjeta; aprovecho ahora que hemos ganado, porque hay tarjetas que no entiendo. La de Mauro Arambarri no la entiendo, incluso la de Luis Vázquez, y la verdad es que no nos tratan bien. Hemos ganado y estoy un poco indignado a la vez, muy contento, muy feliz, pero un poco indignado porque no entiendo tanta tarjeta al Getafe".

Con estas palabras, el técnico dejó entrever una crítica clara hacia el arbitraje, insinuando que su equipo no recibe el mismo trato que otros conjuntos, quizás porque está peor vista su propuesta que la de otros equipos. El mensaje, aunque no resultó del todo explícito, apuntó a una sensación de desventaja que el entrenador del Getafe ya ha manifestado en otras ocasiones.

La resiliencia del Getafe

Cuestionado por su análisis de esta victoria, el entrenador alicantino destacó la capacidad competitiva de sus jugadores y el mérito de imponerse a un rival de alto nivel, subrayando tanto el planteamiento como la ejecución sobre el terreno de juego. "Ha sido un partido muy bien trabajado por parte de nuestros jugadores, del equipo. Han sabido sufrir contra un grandísimo equipo, contra el actual campeón de Copa, un equipo que tiene muchas alternativas, un equipo que tiene calidad, que tiene verticalidad, que tiene contragolpe; tiene muchas alternativas, muchas armas, y el equipo ha sabido interpretarlo".

Consciente de que ha formado un equipo de guerreros, Bordalás destacó la capacidad de aguante de los suyos. "Sabíamos que nos tocaba sufrir, nos pusimos por delante y la verdad es que el equipo ha hecho un gran partido, y estamos muy felices porque hemos conseguido, no matemáticamente, pero yo creo que con los puntos que llevamos, el equipo está muy cerca de conseguir el objetivo de la permanencia".

El técnico incidió en que el contexto del partido no era sencillo, tanto por el rival como por la dinámica positiva que arrastraba la Real Sociedad. Aun así, quiso poner en valor el trabajo colectivo del Getafe, al que atribuyó directamente el éxito del resultado. "Bueno, esto tiene el fútbol y, efectivamente, hoy ha ocurrido, pero enfrente teníamos, como he dicho, un grandísimo equipo y la verdad es que sabíamos que teníamos que sufrir, que veníamos a un escenario donde un equipo viene con la flecha hacia arriba, que está haciendo una remontada increíble, pero bueno, a mí no me sorprende porque tiene un gran plantel y yo creo que hoy es mérito del Getafe el resultado, por el gran trabajo que han realizado mis jugadores".

Una dedicatoria al cielo para María

El míster del Getafe dedicó el triunfo a María Caamaño, la joven aficionada azulona que falleció recientemente. “Esta victoria se la dedicamos a María, una gran aficionada del Getafe que nos habrá visto desde el cielo. Nos alegramos el doble por la victoria”, afirmó tras ganar.

Con este triunfo, el Getafe sale muy reforzado y convencido en cuanto a la consecución de sus metas, aunque nuevamente se alza un discurso que pone en el foco al arbitraje, el trato y los calificativos que siempre se vierten contra los esquemas de Bordalás.