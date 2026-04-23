Matarazzo defiende a Oyarzabal de las acusaciones del Getafe: ﻿"Ha sufrido algunas palabras muy duras pero no es ese tipo de jugador"

El final del partido entre Real Sociedad y Getafe estuvo marcado por una tangana monumental entre muchos jugadores, Juan Iglesias señaló a Oyarzabal pero Matarazzo no lo cree

La Real Sociedad cayó ante el Getafe y prácticamente dice adiós a la posibilidad de alcanzar al Betis en la quina plaza, a siete puntos de distancia, pero la derrota en Anoeta tuvo mucho polémica, con tangana final incluido una vez acabado el partido.

Juan Iglesias, lateral del Getafe, ha acusado al capitán txuri urdin, Mikel Oyarzabal, de insultar a su mujer aunque Matarazzo ha salido en defensa de su jugador. "Ha habido algunas discusiones, en el futbol a veces hay muchas emociones, se intercambian palabras, sé que Mikel ha sufrido algunas palabras muy duras, no sé si ha dicho él algo, me imagino que no, porque no es ese tipo de jugador, no tiene ese carácter", ha reconocido el estadounidense.

Sobre el devenir del partido, Matarazzo ha explicado: "El Getafe se ha defendido bien, no nos ha dejado disponer de muchas ocasiones y, en las que hemos tenido, no hemos acertado. Ha sido una pena que nos hayan ganado por un autogol. La quinta posición se ha alejado, pero aún sigue siendo matemáticamente posible y, como nosotros aspiramos a lo máximo, todavía lo vamos a intentar. Además, es importante terminar bien la temporada de cara a la siguiente".

En cuanto al cambio de Aritz al descanso y la lesión de Karrikaburu el poco de entrar al campo, el técnico ha dicho: "Aritz veía doble por un golpe que ha tenido, aunque ha terminado estable, pero hay un protocolo que hemos activado. Y Jon tiene dolor, no podía correr después de una torsión de tobillo, tendremos que esperar a las imágenes para ver lo que tiene".

Brais Méndez y el penalti fallado, tras ganar la Copa en la tanda

También le preguntaron a Matarazzo por los motivos de que fuera Brais Méndez quien tiró y no otros que por ejemplo marcaron en la tanda de penaltis de la final de Copa del Rey, como Aihen o Pablo Marín. "Brais también es un buen tirador de penaltis y estaba en el campo. De hecho, en la final le íbamos a meter en el campo para que tirase, pero al final no pudimos hacerlo por la lesión de Aramburu. Por supuesto, si Mikel Oyarzabal está en el campo, es nuestro primer lanzador", ha desvelado.

Por último, le cuestionaron al técnico estadounidense que dijera lo más bonito que ha vivido en estos últimos días tras la conquista de la Copa del Rey, a lo que respondió: "No sé si hay una sola frase. Lo más bonito para mí es la gratitud. Siento que la gente está feliz y agradecida. Simplemente la sensación de que nosotros, como equipo, como club, hayamos podido dar tanto a tanta gente, eso es lo que me hace más feliz. Eso es lo que me da la sensación más bonita".