Juan Iglesias: "Oyarzabal ha insultado a mi mujer"

El jugador del Getafe vierte una grave acusación contra el internacional español asegurando que profirió insultos de carácter personal contra su pareja

Lo que apuntaba a ser un postpartido centrado únicamente en el valioso triunfo del Getafe en Anoeta frente a la Real Sociedad (0-1), acabó derivando en una de las 'rajadas' más sonadas de la temporada. Con los ánimos aún calientes, y más allá del resultado, el foco de atención en la banda lo acaparó sin duda Juan Iglesias. El jugador azulón protagonizó unas declaraciones muy duras contra Mikel Oyarzabal, capitán del conjunto donostiarra.

Cierto es que los ánimos estaban caldeados tras el pitido final de un encuentro que se desarrolló con una intensidad incesante, mucha disputa, pocas concesiones y un marcador ajustado que terminó cayendo del lado del equipo dirigido por José Bordalás, pero la tensión acumulada sobrevino en unas declaraciones postpartido que dejaron en muy mal lugar al internacional español.

La grave acusación de Juan Iglesias a Oyarzabal

Juan Iglesias compareció ante los micrófonos de DAZN visiblemente molesto y no dudó en señalar directamente a Oyarzabal con una acusación muy seria que dejó a todos sorprendidos. Cuando le preguntaron qué había pasado al final, estalló sin más. "Muy sencillo, además me alegro de que me hagas la pregunta. El capitán de su equipo, que luego va dando ejemplo, se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer. Pero bueno, esos son los valores que tienen aquí. Y luego lo que no quiero es que vayan dando ejemplo. Se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos a decirlo", afirmó tajante el jugador del Getafe. Sin rodeos.

Las palabras del lateral azulón no solo incluyen una acusación personal muy delicada sino que además encierran una crítica manifiesta contra los valores de la Real Sociedad. Por un lado, denuncia que el delantero txuri urdin se habría ocultado intencionadamente (tapándose la boca para evitar que se lean los labios) para lanzar un insulto de carácter personal contra su esposa, aunque no quiso detallar qué frase dijo supuestamente Oyarzabal. Por otro, también cuestiona de forma directa la imagen y los valores del club donostiarra.

La contundencia de sus declaraciones ha provocado una rápida reacción en redes sociales, donde el asunto se ha difundido con enorme velocidad, generando debate y aumentando la tensión en torno a este enfrentamiento. Por el momento, ni Mikel Oyarzabal ni la Real Sociedad han ofrecido una respuesta oficial a las acusaciones de Juan Iglesias.

La esposa de Juan Iglesias es Estela Grande, modelo e influencer muy conocida por su participación en Gran Hermano VIP 7.

Pelea al final del partido

El pitido final fue solo el inicio de una disputa en la que varios jugadores se encararon con vehemencia, provocando una tangana multitudinaria con empujones, reproches y momentos de gran crispación que obligaron incluso a la intervención de miembros de los cuerpos técnicos para evitar que la situación fuera a más.

Cuestionado por esta tangana final, Iglesias tampoco se mordió la lengua. "Lo de siempre, a la gente le pica que el Getafe gane, les pica vernos ahí arriba. Es un partido para felicitar a este equipo. Empezamos con dificultades, es impresionante trabajar con este equipo y esta gente. Gracias al equipo, al staff y a todos".

Su homenaje a María Caamaño

Más allá de la polémica, Juan Iglesias celebró el gol de su equipo mostrando una camiseta con el nombre de María Caamaño, la joven fallecida víctima del cáncer, símbolo de la lucha contra esta enfermedad. "Era algo que teníamos en el vestuario toda la semana, mando un abrazo muy fuerte a toda la familia, son las cosas que de verdad nos deben hacer pensar. Como he dicho, le mando un abrazo".

Por último, el jugador azulón quiso mostrar su gratitud hacia su equipo por haber certificado de forma virtual su permanencia y ahora ya no descarta miras más altas. "Por supuesto, 44 puntos a estas alturas es espectacular, felicitar a todos, hay que seguir luchando y conseguir el resultado lo antes posible".