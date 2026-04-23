¿Qué le dijo Oyarzabal a Juan Iglesias? El capitán de la Real Sociedad fue a pedir explicaciones al vestuario del Getafe

El capitán de la Real Sociedad fue acusado por el defensa del Getafe de "taparse la boca" para insultar a la mujer de este; el txuri urdin, molesto con la situación, fue a pedirle explicaciones ya fuera del terreno de juego

El final del partido de Anoeta entre Getafe y Real Sociedad estuvo marcado por la polémica. Luis Milla y Mikel Oyarzabal se agarraban intentando aclarar la situación y alrededor de ellos empezaban los empujones y la tensión mientras llovían las tarjetas amarillas.

Ante los medios, Juan Iglesias señalaba a Oyarzabal por unas supuestas palabras que el capitán de la Real Sociedad no ha reconocido haber dicho. "Es muy sencillo. Además me alegro de que me hagas la pregunta. El capitán de la Real Sociedad, que luego va dando ejemplo, se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer. Esos son los valores que tienen aquí. Lo que no quiero es que vayan dando ejemplo. Bien que se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos a decirlo", ha señalado Juan Iglesias en los micrófonos de DAZN.

Cuestionado sobre si se enteró de lo que le dijo, el defensa del Getafe lo confirmó: "Él sabe lo que dijo pero me lo quedo para mí lo que me ha dicho. A la gente le pica mucho que el Getafe gane. Les fastidia vernos ahí arriba".

Oyarzabal fue al vestuario del Getafe a pedir explicaciones

De momento, Oyarzabal no se ha pronunciado sobre el enfrentamiento con Juan Iglesias pero sí que ha trascendido en diferentes medios que el capitán de la Real Sociedad, al enterarse de la denuncia de Juan Iglesias, decidió acudir al vestuarios del Getafe para pedirle explicaciones en persona. Acompañado por Erik Bretos, director deportivo de la Real Sociedad, el delantero txuri urdin, enfadado y sin entender la situación, parece que no logró llegar a un entendimiento y varios jugadores tuvieron que mediar ya que la tensión siguió en aumento.

Esta por ver si Oyarzabal sale públicamente al paso de las acusaciones de Juan Iglesias. De momento guarda silencia y todavía no ha aparecido ninguna imagen donde se le pueda ver si es cierto que el '10' de la Real Sociedad le dice algo por el estilo de lo que denuncia a Juan Iglesias.

Matarazzo defiende a Oyarzabal

El que sí se pronuncio fue Pellegrino Matarazzo, que quiso salir en defensa de su capitán dejando claro que fue él quien recibió palabras feas, dudando de que Oyarzabal hubiera dicho algo de lo que Juan Iglesias relataba minutos antes. "Ha habido algunas discusiones, en el futbol a veces hay muchas emociones, se intercambian palabras, sé que Mikel ha sufrido algunas palabras muy duras, no sé si ha dicho él algo, me imagino que no, porque no es ese tipo de jugador, no tiene ese carácter".