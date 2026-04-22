Real Sociedad 0-1 Getafe: Mala resaca donostiarra ante un 'Geta' que sacó oro sin tirar a puerta

Los de Bordalás certifican su permanencia gracias a un autogol de Gorrotxategi que resultó determinante; el cuadro donostiarra sucumbió a la impotencia de no saber hacer un solo tanto a Soria

El Getafe aprovechó la distensión por la fiesta copera de la Real Sociedad para sacar un triunfo por la mínima de lo más extraño puesto que no logró crear una sola ocasión en Anoeta. Se llevaron tres puntos de oro los de Bordalás dejando prácticamente atada su permanencia en un partido que estuvo marcado por los roces entre futbolistas y numerosas interrupciones. El 'estilo Getafe' que muchos ponen siempre en cuestión volvió a ser noticia sobre el césped del coliseo vasco. El encuentro quedó marcado por la falta de acierto txuri urdin y terminó con máxima tensión entre ambos equipos.

La Real Sociedad desperdició un penalti

Con numerosas rotaciones en su once y tras un inicio un tanto amodorrado de una Real un tanto resacosa, el partido se le pudo poner de cara en un regalo en forma de mano y penalti de Abqar. El VAR llamó a capítulo a Busquets Ferrer y este decretó una pena máxima favorable para los locales cuando no se había cumplido el primer cuarto de hora de partido. Brais Méndez asumió la responsabilidad y se topó con el palo en su intento por ajustar al máximo su lanzamiento ante el 'para-penaltis' David Soria.

No se vino abajo el cuadro donostiarra pese al fallo. Los de Matarazzo encontraron algunas líneas para inquietar y Óskarsson dispuso de una ocasión clarísima en un mano a mano con Soria que se saldó con una virtuosa mano del meta azulón.

Y en ese contexto de inercia local, el Getafe sacó petróleo en la primera parte. De hecho, se fue por delante al descanso sin realizar un solo disparo a puerta. El gol llegó en un centro desde el sector izquierdo de Juan Iglesias que buscaba a Luis Vázquez, pero cortó Gorrotxategi de cabeza para despejar hacia atrás con la mala fortuna de que su remate hizo una parábola perfecta hacia el ángulo lejano de su portería. Remiro no pudo hacer nada.

Antes del descanso, la Real tuvo otra opción clara, con un pase filtrado de Soler que dejó solo a Brais Méndez, aunque no logró llegar por muy poco. Con esta sensación de impotencia donostiarra se llegó al descanso, dejando una primera parte de lo más insólita.

Nula fortuna donostiarra y defensa férrea azulona

Ya en la segunda mitad, los locales siguieron buscando el empate, pero con nula fortuna. Un disparo de Aramburu acabó en el palo, pero la jugada quedó invalidada por fuera de juego. Solo fue el primer intento de una segunda mitad marcada por los parones.Ante la falta de reacción, Pellegrino Matarazzo movió el banquillo dando entrada a jugadores importantes como Mikel Oyarzabal y Ander Barrenetxea, protagonistas en la final copera. Sin embargo, ni con ellos logró la Real romper el sólido planteamiento defensivo del Getafe. El partido fue volviéndose cada vez más trabado, con interrupciones constantes, faltas y pérdidas de tiempo que favorecían al equipo visitante. Aun así, la Real tuvo ocasiones para empatar, como una de Barrenetxea que salvó Iglesias bajo palos o un remate final de Aramburu que se marchó por encima del larguero.

Pese a insistir hasta el final, el conjunto vasco no encontró el gol y terminó pagando su falta de puntería. Tras el pitido final, la tensión acumulada derivó en una tangana entre jugadores, poniendo el broche a un partido muy bronco que acabó con los tres puntos volando a Madrid.

Ficha técnica:

Real Sociedad: Remiro; Elustondo (Aramburu, m.46); Caleta-Car, Jon Martín, Aihen (Wesley, m.78); Gorrotxategi (Turrientes, m.87), Soler (Karrikaburu, m.87), Brais Méndez (Barrenetxea, m.56); Marín (Oyarzabal, m.56), Kubo y Óskarsson.

Getafe: Soria; Kiko Femenía (Nyom, m.80), Abqar (Rico, m.80), Djené, Boselli, Iglesias; Mario Martín (Javi Muñoz, m.68), Milla, Arambarri; Satriano y Luis Vázquez (Liso, m.87).Gol: 0-1, m.29: Gorrotxategi, en propia puerta.Árbitro: Busques Ferrer (Comité Balear). Amonestó a Óskarsson (31), Marín (45), Caleta-Car (67) y Remiro (97) por la Real Sociedad; y a Abqar (27), Iglesias (37), Arambarri (92), Nyom (93) y Milla (97) por el Getafe.Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta ante 31.464 espectadores. En los prolegómenos del encuentro, los futbolistas de la Real ofrecieron a su afición la Copa del Rey ganada el sábado ante el Atlético de Madrid tras un pasillo de los jugadores del Getafe.