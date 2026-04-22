Real Sociedad - Getafe, en directo la Liga en vivo online

Sigue minuto a minuto en ESTADIO Deportivo el partido correspondiente a la jornada 33 de LaLiga desde Anoeta entre Real Sociedad y Getafe

¡Muy buenas tardes a todos! Ya estamos en Anoeta a la espera de vivir el primer partido después de que la Real Sociedad se proclamara campeona de la Copa del Rey.

Estamos a la espera de los onces iniciales. Se esperan movimientos en la Real Sociedad. Materazzo introducirá variantes después de la fiesta copera.

La Real Sociedad no puede contar con Sergio Gómez , sancionado, ni con los lesionados Odriozola , Iñaki Rupérez , Zubeldia y Guedes . Además, como ya hemos comentado, es probable que no jueguen muchos futbolistas que tuvieron muchos minutos en la final de la Copa del Rey .

El Getafe CF , por su parte, tiene las ausencias de los sancionados Domingos Duarte y Zaid Romero y de los lesionados Juanmi y Borja Mayoral .

Pellegrino Matarazzo quiere terminar LaLiga "de la mejor manera posible", lo que supondría no renunciar a intentar lograr un puesto de Liga de Campeones, porque según ha indicado, el conjunto donostiarra, reciente vencedor de la Copa del Rey, es un equipo "muy ambicioso".

El club txuri urdin llega al encuentro liguero ante el Getafe tras una larga celebración por el título de Copa, festejado en San Sebastián este lunes que, según ha dicho Matarazzo en una rueda de prensa, "fue un momento indescriptible y una sensación increíble".

Bordalás, por su parte, afirmó ayer en rueda de prensa que su equipo no sueña con jugar la próxima temporada una competición europea y recordó que todavía necesita ganar como mínimo un partido para conseguir el objetivo de la salvación.

En la octava posición con 41 puntos, nueve por encima del descenso y a tres de las competiciones europeas, el Getafe aún no ha conseguido la permanencia matemática. Aunque sus rivales por no perder la categoría están lejos, Bordalás no se fía.

"No estamos soñando (con Europa), vivimos una realidad de una Liga de mucha exigencia y sufrimiento, el que hemos tenido gran parte de la competición. Estamos en un buen momento en cuanto a resultados y puntos. Tenemos que darle continuidad porque no hemos hecho absolutamente nada. Esto no ha acabado. Necesitamos ganar un partido para conseguir el objetivo y luego ver hasta donde podemos llegar", señaló.

Fiesta en Anoeta para celebrar la recién ganada Copa del Rey en un partido que ni mucho menos tiene sabor a amistoso. La Real Sociedad viene volando desde hace varias semanas y el título en La Cartuja solo confirma que el equipo de Matarazzo no deja de mirar hacia arriba. Sin ir más lejos, hoy podría arrebatarle la sexta plaza al Celta si vence al Getafe y el cuadro celeste cae en en el Camp Nou.

Con la clasificación a la Europa League ya garantizada -vía Copa del Rey-, el equipo de San Sebastián se enfrenta a una prueba de fuego ante todo un Getafe que le viene pisando los talones. La lucha por Europa no solo es asunto de los locales. El conjunto madrileño, actualmente octavo y a solo un punto de los puestos europeos que marca el propio equipo donostiarra, llega a Anoeta con la idea de sacar rédito de la resaca festiva vasca. Y es que San Sebastián todavía está de celebración tras la conquista del cuarto título copero. La fiesta del lunes fue multitudinaria y se alargó hasta altas horas, algo que también afectó a algunos jugadores y al técnico propio Pellegrino Matarazzo, que incluso fue visto paseando por la Parte Vieja pasada la medianoche.

Aunque la temporada puede considerarse prácticamente cumplida para los txuri urdin, el sueño de la Champions todavía es posible. Con 42 puntos y a solo cuatro del quinto puesto -que daría acceso a la Liga de Campeones-, el equipo todavía aspira ahora a alcanzar esa plaza que ocupa el Betis, aunque sin presión, sabiendo que el curso ya es muy positivo.

Debido al cansancio y a algunos jugadores tocados tras las celebraciones, se prevén numerosos cambios en el once inicial. Es probable que apenas repitan los titulares de la final, salvo quizá algún central y, como mucho, un centrocampista por necesidad.

Por su parte, el Getafe llega tras perder 1-0 ante el Levante, un resultado que frenó su intento de acercarse a Europa después de una buena racha. Aunque el descenso está a nueve puntos, Bordalás quiere asegurar cuanto antes la permanencia matemática, sin perder de vista que una victoria podría acercarlos a los puestos europeos y superar a la Real Sociedad en la tabla.

Para el míster azulón, ganar supondría prácticamente garantizar seguir en Primera otro año, lo que permitiría luego pensar en metas mayores. Sin embargo, prefiere centrarse en el presente y no hablar aún de competiciones europeas.

El Getafe tendrá bajas importantes en defensa, ya que Zaid Romero y Domingos Duarte no jugarán por sanción. Además, Romero empezará a cumplir tres partidos tras sus protestas al árbitro en el último encuentro. Tampoco estarán disponibles por lesión Borja Mayoral ni Juanmi Jiménez. Con el resto del equipo listo, Bordalás podría formar una defensa con Abqar, Djené y Boselli, mientras mantiene la duda en el centro del campo entre Adrián Liso o Mario Martín para acompañar a Milla y Arambarri.