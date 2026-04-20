Celebración por todo lo alto de la Real Sociedad en San Sebastián y fin a la polémica de Guedes: "﻿Un mensaje para Fabrizio Romano, no estaba borracho"﻿

La plantilla de la Real Sociedad se ha dado un baño de masas por las calles de San Sebastián hasta llegar al Ayuntamiento, donde han celebrado el título de Copa junto a la afición donostiarra

San Sebastián se ha echado a la calle en la tarde de este lunes 20 de abril para celebrar el título de Copa del Rey conseguido el pasado sábado en La Cartuja de Sevilla ante el Atlético de Madrid. Pasadas las 18:00 horas la plantilla donostiarra se montaba en el bus descapotable para recorrer las calles de Donostia, donde miles de personas se han agolpado para ver a los campeones de la copa del Rey.

Desde Anoeta hasta el Ayuntamiento con cánticos, bufandas al viento, banderas y camisetas de la Real hasta donde alcanzaba la vista. En medio de todo ello un bus pintado con los colores realistas y la leyenda 'Txapeldunak' ('Campeones'), desde el que los jugadores han paseado la Copa del Rey conseguida en Sevilla ante el Atlético de Madrid.

Ya en el Ayuntamiento, la plantilla de la Real Sociedad se asomaba a los balcones del edificio para compartir el título con miles de aficionados que esperaban en los jardines de Alderdi Eder, situado entre la bahía de La Concha y la casa consistorial.

Celebración ante miles de aficionados en el Ayuntamiento

Pasadas las 19:30 horas de la tarde, el capitán Mikel Oyarzabal, con la Copa del Rey en sus manos, salía al balcón del Ayuntamiento, entre el clamor de miles de personas, para ofrecer el trofeo a la marea blanquiazul.

Oyarzabal quiso recordar que la celebración de esta Copa de 2026 también lo sería por la de hace cinco años, que no pudo celebrarse en la calle por las restricciones del covid-19. Mientras tanto, la afición pedía el 'Balón de oro' para el capitán txuri urdin.También tomó la palabra Pellegrino Matarazzo, quien se atrevió con un discurso en euskera para celebrar "este camino" que, según dijo, están "haciendo todos juntos" y en el que "esto no es más que el principio". Cómo no, el héroe de la tanda de penaltis, Unai Marrero, per también otros como Orri Óskarsson, Pablo Marín, el autor del gol del título, o Aritz Elustondo también fueron protagonistas y se atrevieron con el micrófono.

En ese lugar todos los futbolistas, junto a los asistentes, cantaron el tradicional 'We are the champions' para sumarse luego a un multitudinario 'Dale Cavese' con el que la afición realista celebra de espaldas los goles de su equipo.

Aritz aclara el estado de Guedes

Una de las imágenes que más ha circulado por redes sociales en las últimas horas ha sido la de un Gonçalo Guedes que tenía problemas para subir al avión, muchos lo han achadacado a haberse pasado con las copas en la celebración pero ha sido Aritz Elustondo el que ha zanjado el asunto. "Gracias al Wolverhampton... si fuera brasileño costaría 40 millones, pero nos ha costado cuatro, cómo vuela en el campo, vaya fichajazo. Un mensaje para Fabrizio Romano, no estaba borracho, estaba tieso porque se lo ha dejado todo en el campo", presentaba el donostiarra al portugués, que sufre una contractura muscular, de ahí sus problemas para montarse en el avión.

Matarazzo, el artífice de la resurrección de la Real

Uno de los nombres más aclamados fue el de Pellegrino Matarazzo. El técnico estadounidense llegó a San Sebastián en Navidad y cuatro meses más tarde ha ganado su primer título con la Real Sociedad."No creo que nadie haya levantado la Copa del Rey tan alto como yo", bromeaba el entrenador de la Real Sociedad por su altura que sobrepasa los dos metros, tras unas presentaciones dirigidas por Aritz Elustondo, en el acto de recibimiento a la Real Sociedad.

El nombre del técnico, artífice de la resurrección de la Real, fue coreado por miles de aficionados. "Rino, Rino, Rino Matarazzo", cantaba la marea blanquiazul, y el de Nueva Jersey respondía con unas palabras: "No creo que nadie haya levantado la Copa del Rey tan alto como yo", lo que ha desatado el jolgorio en la explanada del Ayuntamiento.