Javier Tebas, molesto por los pitos al himno de España en la final de la Copa del Rey

El presidente de LaLiga ha exigido que se tenga respeto por los símbolos de este país y además ha dicho que hay que condenar cuando se hace este tipo de manifestaciones. Tebas también ha afirmado que Juan Carlos Rivero se ha equivocado al calificarlo todo como un acto de libertad de expresión de parte de la afición de la Real Sociedad

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha manifestado su malestar por la pitada que parte de la afición de la Real Sociedad hizo al himno de España antes de que comenzara la final de la Copa del Rey. El jefe de la organización de la máxima categoría del fútbol español ha dicho que, incluso, habría que tomar algún tipo de medidas para evitar que este tipo de actos se lleven a cabo.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha criticado no solo los pitos al himno español de la afición de la Real Sociedad sino que también se ha quejado de que Juan Carlos Rivero, periodista de RTVE, haya dicho que esa manifestación es libertad de expresión. "Desde mi posición personal, si hay que condenar cuando se pita cualquier himno, como el de Egipto, el de España más. Ahora que soy vicepresidente de la Federación, voy a intentar que se ponga alguna medida para que esto no vuelva a ocurrir. Hay que tener respeto, no es libertad de expresión, como dijo el compañero Juan Carlos Rivero. Nosotros desde hacen años denunciamos gritos como 'Puta España'. Ya no hay gritos coreados como 'Puta España' y 'Puta Catalunya'. Creo que hay que tomar una solución porque esto queda como discusión de 48 horas y hasta el año que viene, que si llega un equipo de mi querido País Vasco o de Catalunya siempre hay pitos".

No se ha quedado solamente ahí Javier Tebas, quien ha manifestado, en el seminario Geopolítica & Deporte organizado junto a CESEDE, que está pensando introducir algún tipo de medidas para que los pitos a símbolos no se realicen tal ya que, bajo su punto de vista, perjudican a todo el deporte español. "Las estoy pensando, pero espero hablarlas con el presidente de la Federación y con la Junta Directiva en el momento oportuno. Pero no hay que inventar. Creo que tenemos que terminar que esto sea siempre parte del relato de una final de Copa del Rey extraordinaria que pudimos ver el sábado. Cuando se llevan cinco minutos de partido todo el mundo de las redes sociales eran los pitos que había tenido el himno. Eso no es bueno ni para el deporte ni para España ni para nada. Y creo que hay formas... al menos de intentarlo. Lo que no vas a acabar es si no lo intentas y no le das importancia, y tiene muchísima importancia".

Los pitos al himno de España durante la final de la Copa del Rey, una norma cuando hay un equipo catalán o vasco

Tal y como suele ser habitual cuando un equipo vasco o catalán juegan la final de la Copa del Rey, el himno de España, que se escucha antes del inicio del partido, fue pitado por una parte de la afición de la Real Sociedad.

Un hecho que no fue a mayores tal y como viene siendo habitual en las últimas ediciones en la que están presentes equipos como el Athletic Club, el FC Barcelona o la Real Sociedad.