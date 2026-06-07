Por qué Christian Eriksen lleva un desfibrilador y cómo pudo volver a competir

El internacional danés sufrió una parada cardíaca durante un partido de la Eurocopa en 2021 y salvó la vida de milagro; se le implantó un DAI y pudo regresar al fútbol profesional ocho meses y medio después de estar clínicamente muerto

La imagen dio la vuelta al mundo. El 12 de junio de 2021, durante el partido entre Dinamarca y Finlandia en la Eurocopa, el internacional danés Christian Eriksen, entonces jugador del Inter de Milán, se desplomó sobre el césped tras sufrir una parada cardíaca. El estadio enmudeció mientras los servicios médicos le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar y utilizaban un desfibrilador para recuperar el pulso.

La situación fue crítica, pero Eriksen logró sobrevivir tras una intervención inmediata. Días después, los médicos le implantaron un desfibrilador automático implantable (DAI), un dispositivo que le permitió seguir con su vida y, contra todo pronóstico, volver al fútbol profesional. Su caso se convirtió en uno de los regresos más impactantes de la historia del deporte.

Una historia de superación

Su problema fue que la normativa italiana no permitía competir profesionalmente con un desfibrilador implantado. Por ello, tuvo que rescindir su contrato con el Inter a finales de 2021, pero a comienzos de 2022 empezó a entrenarse de forma progresiva y superó distintas pruebas médicas en varios países. Su estado físico convenció a los especialistas y encontró una nueva oportunidad en el Brentford FC.

Su regreso oficial llegó el 26 de febrero de 2022, ocho meses y medio después de haber estado clínicamente muerto durante unos instantes sobre el césped de Copenhague. Aquella imagen dio la vuelta al mundo porque muy pocos esperaban volver a verlo compitiendo en la élite. Todavía más impresionante fue que, apenas un mes después, regresó a la selección de Dinamarca.

Su rendimiento en Brentford fue tan llamativo que en el verano de 2022 fichó por el Manchester United, donde volvió a competir al máximo nivel europeo y a disputar partidos internacionales con normalidad.

La vuelta de Eriksen a la élite confirmó que el desfibrilador automático es una herramienta de seguridad vital que puede permitir continuar con la actividad deportiva de primer nivel, aunque siempre bajo control médico.

Qué es y cómo funciona el DAI

El desfibrilador automático implantable (DAI), también conocido como ICD por sus siglas en inglés, es un pequeño dispositivo colocado en el pecho que monitoriza de forma continua el ritmo cardíaco.

Su función es detectar arritmias peligrosas como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular, situaciones en las que el corazón late de forma demasiado rápida o desorganizada y no bombea sangre correctamente. Cuando esto ocurre, el dispositivo actúa automáticamente enviando impulsos eléctricos o descargas controladas para restablecer el ritmo normal.

En la práctica, el DAI funciona como un médico invisible que vigila el corazón las 24 horas del día y puede intervenir en cuestión de segundos para evitar una muerte súbita si detecta una anomalía peligrosa.

Entre la esperanza y el riesgo

El DAI se ha convertido en una pieza clave para muchos deportistas que han sufrido problemas cardíacos. Su capacidad para actuar en segundos ha salvado vidas en múltiples ocasiones, aunque no elimina por completo el riesgo.

La historia de Eriksen demuestra que la medicina deportiva ha avanzado hasta permitir lo que antes era impensable: volver a competir al máximo nivel tras una parada cardíaca. Sin embargo, cada caso sigue siendo único y depende de un seguimiento médico exhaustivo.

Otros casos en el fútbol

Eriksen no está solo en esta historia. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Daley Blind, que convive con un DAI desde que se le detectó una arritmia en 2019. El neerlandés ha seguido compitiendo al máximo nivel en Europa.

También el senegalés Khalilou Fadiga logró prolongar su carrera tras sufrir un colapso cardíaco en 2003, mientras que Evander Sno pudo volver a jugar tras varios episodios graves en su etapa en el Ajax.

Más reciente es el caso de Daniel Engelbrecht, que incluso llegó a marcar goles tras su implantación, convirtiéndose en uno de los primeros futbolistas en competir con un DAI en Alemania. El alemán se desplomó repentinamente en el campo debido a un infarto súbito. Posteriormente se le diagnosticó miocarditis y trastornos crónicos del ritmo cardíaco. Tras cuatro operaciones de corazón, incluida una en la que se le implantó un desfibrilador, y un periodo de espera de 17 meses, regresó al campo en 2014. Engelbrecht anunció finalmente su retirada en 2018 por recomendación médica para convertirse en entrenador. Poco después se supo que su desfibrilador ya lo había reanimado en tres ocasiones.

En el fútbol más actual también destacan los casos de Dragisa Gudelj, quien sufrió dos paradas cardiorrespiratorias en el Córdoba antes de su retirada, o Tom Lockyer, del Luton Town, que sobrevivió a dos colapsos en apenas unos meses.

El caso más trágico en este contexto fue el de Raphael Dwamena, quien rechazó seguir con el dispositivo firmando un documento en el que exculpaba a los médicos de cualquier riesgo, incluso de muerte, que pudiera provocarle un futuro episodio cardíaco. Falleció tras un nuevo colapso cardíaco en 2023, recordando la importancia crítica de estos sistemas de prevención.