Así fue el estreno de Andoni Iraola como entrenador del Liverpool

El técnico vasco debutó con victoria ante el Sunderland pero recibió la mala noticia de la lesión de Joe Gómez, que se tuvo que marchar sustituido en el minuto 10. El entrenador del equipo 'red' valoró sus sensaciones tras el encuentro

El Liverpool venció al Sunderland en el estreno de Andoni Iraola en el conjunto 'red'. El equipo inglés, pese a que llegó a ir por debajo en el marcador, remontó a lo largo de la segunda parte gracias a los goles de Szoboszlai, Chiesa y Koumas. Sin embargo, Joe Gomez se lesionó en el minuto diez del encuentro, siendo el primer contratiempo del técnico vasco en el club de Anfield, por lo que entró Ndukwe en su lugar.

Tras la finalización del partido, Andoni Iraola no dio detalles del estado físico de Joe Gomez, pero hizo autocrítica pese a la victoria del Liverpool: "Se podían sentir las piernas pesadas, nos faltó algo de frescura". El técnico vasco destacó la falta de intensidad de sus jugadores, sobre todo al comienzo de la segunda parte. cuando llegó el gol del Sunderland que les ponía por encima del marcador.

Novedades de Andoni Iraola en su debut ccon el Liverpool

Andoni Iraola introdujo su primer once como técnico del Liverpool con numerosas caras nuevas, pero mantuvo a algunos jugadores que venían siendo fijos como Mamardashvilli, Frimpong o Joe Gómez, además de a Elliot en la mediapunta. Sin embargo, fue el canterano Kieran Morrison el que abriría el marcador en el minuto 13, siendo el primer gol con el técnico vasco en el banquillo 'red', dónde se mostró especialmente activo.

Además, la libertad de hacer muchas sustituciones durante el partido le permitió a Andoni Iraola probar a la gran mayoría de los jugadores que tenía disponibles, como fueron los casos de Kerkez, Szoboszlai, Koumas, Chiesa, anotando los tres últimos. El nuevo entrenador del Liverpool empieza asentando las bases de cómo va a jugar su equipo, manteniendo los roles en futbolistas específicos y dejando buenas noticias en su estreno.

Andoni Iraola: "La peor noticia haya sido de inmediato la lesión de Joe Gómez"

De esta manera, Andoni Iraola ofreció una valoración de la victoria ante el Sunderland: Creo que fueron diferentes mitades. Sobre todo, fueron mucho más fuertes en la primera mitad. En cierto modo, equilibramos ambos equipos y se podía sentir la diferencia. Hay muchas cosas que corregir, es el primer día. Se podían sentir las piernas pesadas, los jugadores han estado entrenando. Por lo tanto, nos faltó algo de frescura".

Sin embargo, el técnico del Liverpool asegura que el partido frente al Sunderland "nos dará un buen punto de partida para mejorar las cosas. Probablemente la peor noticia haya sido de inmediato la lesión de Joe. Estábamos contentos porque estábamos haciendo todo el entrenamiento sin perder a ningún jugador. Por desgracia para nosotros, enseguida perdimos a Joe".

Andoni Iraola: "Tuvimos algunos buenos momentos con la pelota"

Andoni Iraola hizo un análisis del partido, fruto del momento de la pretemporada: "Era difícil ponerle ritmo al juego. Creo que a ambos equipos les faltaba algo de frescura y también había humedad. El partido... así que el terreno de juego estaba bastante lento. Tuvimos algunos buenos momentos con la pelota. Creo que nos ha faltado un poco de intensidad. Puedes sentir que aún no es el momento oportuno. Tenemos que trabajar mucho más".

El entrenador del Liverpool, que aclaró el futuro de Mac Allister, comentó que "era cuestión de usar el juego para esforzarnos y volver al ritmo que deberíamos tener. Juegas 45', 60', sean cuales sean los minutos que juegues, úsalos correctamente. No importa el resultado, pero sigue esforzándote, no te relajes, acostúmbrate a no jugar con demasiada comodidad. Aún nos quedan muchas cosas por mejorar".

Tras el encuentro contra el Sunderland, el Liverpool tiene por delante hasta cinco partidos antes del comienzo de la Premier League 2026/2027. Los de Andoni Iraola, mientras tanto, se verán las caras con el Wrexham, Leeds United, Mónaco y Como. Todo ello, antes de enfrentarse al Newcastle en St James Park, dónde el técnico vasco espera contar con todos sus jugadores, incluido Víctor Muñoz, sobre el que habló recientemente.