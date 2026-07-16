Andoni Iraola desgrana el fichaje de Víctor Muñoz: "Tengo muchas ganas de tenerlo aquí"

El exentrenador del Bournemouth ya manda en Liverpool y cuenta sus sensaciones tras sus primeros entrenamientos: "Cuanto más tiempo podamos pasar en el campo, mejor". El técnico vasco también elogió a Víctor Muñoz, al que definió como "un jugador con hambre y versátil"

Andoni Iraola ya está a las órdenes del Liverpool y poniendo en marcha su nueva etapa en Inglaterra, tras dejar el Bournemouth. En el club de Anfield se encontrará con Víctor Muñoz, que no está pudiendo participar en el Mundial por la lesión que sufrió con Osasuna a final de temporada. Sin embargo, el técnico vasco no duda de la calidad del internacional con España, al que ha querido alabar por su fichaje y su llegada a la Premier League.

Por otro lado, Andoni Iraola, en una entrevista concedida a los medios oficiales del Liverpool, ha reconocido que "tenía muchas ganas de empezar", además de afirmar que "los chicos están entrenando adecuadamente". El técnico vasco asume el reto para dirigir al club de Anfield, que volverá a jugar la UEFA Champions League tras acabar en la quinta posición la pasada temporada.

Andoni Iraola: "Cuanto más tiempo podamos pasar aquí en el campo, mejor para nosotros"

El nuevo entrenador del Liverpool ha hablado de su filosofía: "Creo que necesitamos que entiendan lo que necesitamos, para implementar lo que queremos. También tenemos que aprender mucho de ellos. Tenemos que conocer muy bien a los jugadores, saber dónde se sienten más cómodos, qué necesitamos reforzar más, qué necesitamos cambiar".

Además, Iraola ha explicado que "cuanto más tiempo podamos pasar aquí en el campo y trabajar con el balón, mejor para nosotros. De hecho tenía muchas ganas de empezar la formación correctamente. Porque llevo aquí casi dos semanas con la Sub-21, todas las pruebas físicas, pero tienes que empezar a hacer lo tuyo. Además, el clima nos está ayudando mucho estos primeros días. Los chicos están entrenando adecuadamente".

Andoni Iraola: "Espero que, cuando sea importante, llegemos preparados"

Sobre el estado en el que han vuelto sus jugadores, Iraola ha confesado que "hoy en día, los jugadores suelen ser muy profesionales. Tienen cosas que hacer en verano. Vienen normalmente en buen estado. Algunos de ellos están en mejor forma, otros aún lo están haciendo, pero tenemos nuestro tiempo, tenemos nuestras semanas para prepararnos. Espero que, cuando sea importante, lleguemos preparados".

lamentó las lesiones: "Probablemente la peor noticia cuando llegamos es que tenemos cinco jugadores lesionados. Incluso Jayden Danns, que no pudo ser titular con nosotros porque se lesionó con la Sub-21. Evidentemente son lesiones diferentes, tres de ellas son lesiones de larga duración. Luego tenemos a Stefan Bajcetic, que aún no está preparado para entrenar con nosotros y espero también a Wataru".

Iraola: "Víctor Muñoz es alguien que puede jugar por la derecha o por la izquierda"

Por otro lado, Iraola habló de Víctor Muñoz, nuevo fichaje del Liverpool: "¡Tendremos a alguien que ganará la Copa del Mundo! Aún no sabemos si será Alexis Mac Allister o Victor, pero alguien lo ganará. Con Victor, creo que lo fichamos en un momento en el que tiene mucha hambre, es ambicioso, pero sigue siendo humilde y sabe que tiene que estar muy preparado".

Además, el entrenador del Liverpool, que anunció fichajes, desgranó el fichaje de Víctor Muñoz: "Creo que es alguien con cierta versatilidad: puede jugar por la derecha o por la izquierda, y también tiene el ritmo de trabajo necesario para todo lo que necesitemos.Tengo muchas ganas de tenerlo aquí, aunque sabemos que tendremos que esperar con él y Mac Allister".

La disponibilidad de Víctor Muñoz es una incógnita a día de hoy. Pese a haber entrado en las últimas convocatorias de Luis de la Fuente, el nuevo jugador del Liverpool sigue sin poder estrenarse en el Mundial, por lo que parece complicado que se vista de corto este domingo ante Argentina. Por ello, tras estar mes y medio sin disputar un partido oficial, la vuelta al trabajo en Inglaterra es duda para el extremo de 23 años y el propio Iraola.