Andoni Iraola aclara el futuro de Mac Allister: "Yo busco fichar jugadores, no perder a los que tenemos aquí"

El nuevo entrenador del Liverpool corta el debate sobre Alexis Mac Allister en pleno mercado de fichajes: "Ahora mismo descansará unos días y luego volverá a jugar en la Premier League"

Andoni Iraola para tener claras sus intenciones con Alexis Mac Allister. El jugador de Argentina es uno de los nombres más sonados en el mercado de fichajes, pero desde el Liverpool han querido zanjar cualquier debate en torno a un futbolista que tiene contrato hasta 2028. El nuevo técnico 'red' ha comparecido en rueda de prensa para valorar el futuro del centrocampista de 27 años, que se encuentra de vacaciones tras la final del Mundial.

Alexis Mac Allister afrontará su cuarta temporada en el Liverpool, dónde fue una pieza clave con Arne Slot y así apunta a ser con Andoni Iraola en la campaña 2026/2027. Además, su figura es indiscutible para Scaloni en Argentina, con el que ha disputado todos los partidos del Mundial, saliendo titular en todos menos en el choque frente a Jordania. En cualquier caso, todo parece indicar que su futuro quedará ligado a Anfield.

El Liverpool deja claro el plan con el futuro de Mac Allister

Por un lado, el padre de Mac Allister, Carlos, comentó la situación en torno a su hijo tras los rumores que hablaban de su posible fichaje por el Real Madrid: "No hemos hablado con ningún directivo del Real Madrid, lo que se está difundiendo sobre que mantenemos conversaciones con el Real Madrid no es cierto. Alexis todavía tiene dos temporadas de contrato con el Liverpool".

Por otro lado, Andoni Iraola ha sido preguntado por el futuro de Mac Allister: "Ahora mismo, descansará unos días y luego volverá a jugar en la Premier League, esa es la situación actual. Creo que Alexis ha sido uno de los mejores de este club en años. Miren el Mundial, es normal que otros clubes quieran a los mejores jugadores. Otros clubes quieren a mis buenos jugadores, pero yo busco fichar jugadores, no perder a los que tenemos aquí".

Andoni Iraola y la vuelta de Mac Allister y Víctor Muñoz: "Merecen sus vacaciones"

Andoni Iraola comentó también los tiempos que maneja para la vuelta de Alexis Mac Allister y Víctor Muñoz, ya que ambos futbolistas han estado concentrados con Argentina y España hasta la final del Mundial 2026: "Creo que las situaciones más difíciles, lógicamente, serán las de Alexis y Victor porque jugaron hasta el final del torneo, así que creo que merecen sus vacaciones y también algo de descanso".

El nuevo entrenador del Liverpool, en referencia a Alexis Mac Allister y Víctor Muñoz, espera "que tengan tiempo al menos para entrenar un poco con nosotros, pero es cierto que probablemente afectará un poco al inicio de la temporada". Cabe recordar que el primer partido de los de Andoni Iraola en la Premier League será el 23 de agosto contra el Newcastle en St. James Park.

Andoni Iraola: "Mac Allister jugó muchisimos minutos durante la temporada y en el Mundial"

De esta manera, Andoni Iraola explicó que no pueden "pensar solo en el corto plazo y en el primer partido contra el Newcastle, también tenemos que entender, especialmente en el caso de Alexis, que jugó muchísimos minutos durante la temporada y muchísimos minutos en el Mundial, que merecen este descanso. Todos los demás deberían estar bien para llegar en perfectas condiciones al primer partido".

Andoni Iraola, que destacó el fichaje de Víctor Muñoz, encara una serie de semanas en la que se estrenará como entrenador del Liverpool, aunque sea en partidos amistosos. El conjunto 'red' se medirá este domingo al Sunderland. Cuatro días después se verán las caras con el Wrexham , el dos de agosto ante el Leeds United, el nueve del mismo mes se enfrentarán al Mónaco y cerrarán la pretemporada contra el Como, el dieciséis.

Además, desde Anfield siguen mirando de reojo el mercado de fichajes, tras confirmar las llegadas de Víctor Muñoz y Jeremy Jacquet. Uno de ellos podría ser Diomande, que viene de destacar con Costa de Marfil en el Mundial 2026. En cuanto al apartado de salidas, el Liverpool ha hecho oficial la venta de Luca Stephenson rumbo al Bolton.