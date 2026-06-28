La decisión de Diomande que puede agitar el mercado de fichajes

Diomande sigue elevando su nivel en pleno Mundial y mantiene en vilo a PSG y Liverpool. El jugador del Leipzig y Costa de Marfil se ha convertido en el gran foco del mercado con ambos gigantes esperando su elección para activar sus ofensivas

Diomande es sin duda uno de los nombres del mercado de fichajes. El extremo del Leipzig es uno de los perfiles que gustan a equipos de toda Europa, como son en este caso el PSG y Liverpool. Mientras tanto, el jugador de 19 es uno de los elegidos por Costa de Marfil para este Mundial 2026, dónde es uno de los fijos en el once titular. Sin embargo, la decisión sobre su futuro se espera en las oficinas del Parque de los Príncipes y de Anfield.

La postura del Leipzig ha sido clara hasta el momento, que han llegado a rechazar incluso 90 millones del Liverpool en este mes de junio. No obstante, desde Anfield no se rinden en poder firmar el fichaje del futbolista de Costa de Marfil en este mercado, siendo un refuerzo de lujo para Andoni Iraola, que ya cuenta con la incorporación de Víctor Muñoz. La llegada del extremo de 19 años sería vital para terminar de reforzar las bandas.

Diomande mantiene la duda y dispara su valor durante el Mundial 2026

Mientras tanto, Diomande no ha querido zanjar las dudas con respecto a su futuro cuando ha hablado públicamente, cuando fue el caso del pasado 25 de junio, tras la victoria ante Curazao. El extremo internacional con Costa de Marfil mantuvo la incógnita acerca de su continuidad en el Leipzig: "No lo sé. Ahora solo pienso en el Mundial y en concentrar toda mi energía en él. Después ya veremos, pero no puedo decir nada".

Cabe recordar que Yan Diomande tiene contrato con el Leipzig hasta 2030, firmado en su llegada la pasada temporada. Desde entonces, el extremo derecha ha sido una de las principales sorpresas de la temporada por su irrupción, llegando a registrar trece goles en 34 partidos, además de nueve asistencias. Por ello, el PSG y Liverpool son los dos principales equipos que se lanzan a por su fichaje en este mercado, a la espera de la decisión.

Diomandé sigue brillando en el Mundial y desata la ofensiva en Europa

Además, Diomande está siguiendo con lo suyo durante el Mundial 2026. El extremo del Leipzig es imprescindible para Emerse Faé, considerado clave como así lo ha demostrado con la presencia del jugador en el once titular de los tres partidos jugados por Costa de Marfil hasta la fecha. El ex del Leganés ha dejado incluso una asistencia en el triunfo ante Curazao, determinante para lograr el billete a dieciseisavos de final.

Esto provoca que el PSG y Liverpool sigan detrás de Diomande. De hecho, la entidad inglesa, pese a recibir el 'no' por la oferta de 90 millones, prepara una nueva ofensiva por su fichaje. En Anfield no tienen dudas con el futuro que se le presenta al jugador de 19 años y esperan cerrar su incorporación antes de que lo firme otro equipo grande de Europa, como puede ser el equipo de Luis Enrique o alguno de España como Real Madrid o Barcelona.

El PSG espera la decisión de Diomande y el Liverpool acelera con el plan de Iraola

Por todo ello, PSG y Liverpool esperan la decisión de Yan Diomande. Sin embargo, en París tienen claro que si el jugador de Costa de Marfil se decanta por el conjunto de Luis Enrique, irán de lleno a su fichaje, como ha avanzado RCM Sport. Además, el Leipzig también se mantiene en alerta por lo que pueda decidir el extremo de 19 años, clave en el equipo esta temporada y también un fijo en la convocatoria de Costa de Marfil.

Aunque no haya una firme decisión por parte de Diomande, el Liverpool es el equipo que más se está moviendo en este aspecto, más allá de la oferta por 90 millones. Andoni Iraola quiere comenzar su aventura en Anfield con dos extremos de alto nivel, y ya ha conseguido a uno, que es Víctor Muñoz. No obstante, la baja de Salah ha provocado que uno de los focos del mercado de fichajes en Anfield se centren en las bandas.