El RB Leipzig rechaza los 90 millones del Liverpool de Iraola por Diomandé

El club alemán exige 120 millones de euros al conjunto de Anfield, mientras espera que el PSG y otros gigantes europeos entren en la puja por el extremo de Costa de Marfil, presente en el Mundial 2026

Yan Diomandé durante el debut de Costa de Marfil ante Ecuador en el Mundial 2026IMAGO

El Liverpool FC de Andoni Iraola ha recibido el primer gran golpe en su ofensiva por Yan Diomandé. El RB Leipzig ha rechazado una propuesta que alcanzaba los 100 millones de euros entre fijo y variables, al considerar que la cifra no es suficiente para desprenderse de una de las grandes revelaciones del Mundial 2026.

El extremo marfileño, de 19 años, se ha convertido en una prioridad para Anfield, pero el club alemán quiere más. La cantidad que puede abrir una negociación real se acerca ya a los 120 millones de euros.

Yan Diomandé dispara el pulso entre Liverpool y RB Leipzig

El caso Yan Diomandé empieza a tener todos los ingredientes de una gran operación de verano. Hay talento joven, Mundial de por medio, un club vendedor fuerte, un comprador decidido y varios gigantes europeos esperando su momento.

El Liverpool ha movido ficha con una propuesta muy importante, pero insuficiente para el RB Leipzig. La oferta alcanzaba los 100 millones de euros: 90 fijos y otros 10 en variables.

La respuesta alemana ha sido clara. El Leipzig no considera bastante esa cantidad y sigue intentando retener al jugador, al menos una temporada más. Si acaba aceptando negociar, no será por debajo de una cifra muy superior.

El RB Leipzig rechaza la propuesta inicial del Liverpool

Según informa Fabrizio Romano, el RB Leipzig ha rechazado la propuesta del Liverpool por Yan Diomandé y considera que 120 millones de euros podrían ser el camino para desbloquear la operación. Por su parte, Philipp Hinze ya había apuntado que los 90 millones fijos más diez en bonus no bastaban.

El matiz es importante. No se trata de una negativa simbólica, sino de una posición de fuerza. El Leipzig sabe que tiene uno de los activos más codiciados del mercado y quiere aprovechar el contexto.

La Copa del Mundo está jugando a favor del club alemán. Cada actuación de Diomandé con Costa de Marfil aumenta su exposición, eleva el interés y permite a Leipzig resistir mejor la presión de Anfield.

Andoni Iraola busca otro golpe para reconstruir el ataque red

El interés del Liverpool encaja con la nueva hoja de ruta de Andoni Iraola. El técnico español está dando forma a un ataque renovado, más joven y vertical, con piernas para sostener una presión alta durante toda la temporada.

Tras el fichaje de Víctor Muñoz procedente de Osasuna, Diomandé representaría un salto todavía mayor. No solo por precio, sino por dimensión. Su llegada colocaría al Liverpool ante una apuesta de estrella inmediata.

El extremo marfileño puede jugar desde la banda, atacar espacios, romper en conducción y acelerar partidos. Es el tipo de perfil que puede cambiar el ritmo de un equipo y que explica por qué el Liverpool está dispuesto a moverse en cifras tan altas.

El PSG espera su oportunidad por Yan Diomandé

El Liverpool no corre solo. El RB Leipzig espera que el PSG y más clubes se sumen a la carrera, una circunstancia que puede encarecer todavía más la operación durante las próximas semanas.

París aparece como amenaza directa. El club francés lleva tiempo atento a Diomandé y puede entrar con fuerza si finalmente pierde a Barcola, pretendido por el Arsenal. Para Leipzig, esa competencia es una ventaja evidente para subir el precio.

El Mundial convierte a Diomandé en una operación de 120 millones

Diomandé ya venía con una subida de valor extraordinaria antes del Mundial. Su explosión en el RB Leipzig, después de su paso por el Leganés, lo había situado entre los jóvenes más vigilados de Europa.

El torneo internacional ha acelerado todo. Su impacto con Costa de Marfil ha reforzado la sensación de que no se trata solo de una promesa, sino de un futbolista preparado para competir en escenarios de máxima presión, elevando notablemente su tasación económica.

El Liverpool deberá decidir si sube la apuesta o abre otra vía

La pelota vuelve ahora a Anfield. El Liverpool puede mejorar la propuesta, esperar a que el jugador presione o activar alternativas si considera que los 120 millones rompen su planificación.

El problema es que Diomandé encaja demasiado bien en lo que busca Iraola. Después de un verano de cambios, el club necesita futbolistas que no solo acompañen la reconstrucción, sino que eleven el techo del proyecto.

Por el momento, el Leipzig ha marcado el precio, en Anfield ya saben que 100 millones no bastan, mientras que Yan Diomandé sigue aumentando su prestigio en la Copa del Mundo de la mano de Costa de Marfil.