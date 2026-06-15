Costa de Marfil 1-0 Ecuador: Diallo da el golpe en el grupo E del Mundial 2026

Un gol de Amad Diallo en el minuto 90 da el triunfo a los marfileños, que les deja en una posición inmejorable para ser segunda de grupo a costa de una Ecuador que llevaba casi dos años sin perder un partido

Sorpresa total la que hemos vivido en el Lincoln Financial Field con la inesperada derrota de Ecuador, una de las selecciones que está llamada a dar mucha guerra en este Mundial pero que ha caído a las primeras de cambio ante Costa de Marfil en su estreno mundialista. Un solitario gol de Amad Diallo en el tiempo añadido ha puesto así fin a dos años de invicto del combinado dirigido por Sebastián Beccacece, que ahora no tiene margen de error si quieres pasar de la fase de grupos.

Este resultado complica el camino de Ecuador en el grupo E que comparte con Alemania y Curazao. Ecuatorianos y marfileños jugaron un primer tiempo sin goles pero donde hubo muchas ocasiones para romper el 0-0 en un partido muy abierto.

Ecuador, de más a menos

Sebastián Beccacece salió con un once más ofensivo del esperado en Ecuador, y la primera ocasión no tardó en llegar siendo Enner Valencia su protagonista. Fue a los 11 minutos, pero el disparo del ecuatoriano se marchó muy cerca del travesaño de Fofana. Un larguero que impediría hasta en dos ocasiones que los ecuatorianos se adelantaran en la primera parte por mediación de John Yeboah en el minuto 23 y otra por Alan Minda a la media hora de juego.

Por su parte, Costa de Marfil se limitaba a intentar defender con orden y muchas faltas para parar el juego rival, viendo hasta tres cartulinas amarillas antes del descanso. Pero los africanos también tuvieron sus ocasiones ya en la segunda parte. Yan Diomande fue el hombre más peligroso de los marfileños, el delantero del Leipzig hizo lo que quiso por su banda.

Costa de Marfil, con más físico

De sus botas nació la jugada que acabaría en el larguero tras el remate de Wahi. Y esa acción despertó a Costa de Marfil, que empezó a dominar con físico y verticalidad aunque sin lograr el premio del gol. Tanto Beccacece como Faé comenzaron a mover el banquillo buscando piernas frescas para el tramo final del partido, ya que el empate servía de poco a ambos.

Y sería Faé el que saldría victorioso con estos movimientos ya que uno de ellos fue la entrada de Amad Diallo, a la postre el goleador del partido. Ya en el minuto 90, una rápida carreta de Singo por la banda derecha servía para habilitar a Diallo, que dentro del área se sacaba un disparo muy ajustado ante el que nada puedo hacer Galíndez.

Era el minuto 90. Los marfileños superaban a su gran rival por el segundo puesto del grupo, quedando ahora en muy buena disposición de hacerse con esa segunda posición siempre que ganen a la débil Curazao, que fue goleada antes por Alemania.

- Ficha técnica:

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Emmanuel Agbadou, Wilfried Singo, Guéla Doué (Odilon Kossounou, m.89); Bazoumana Touré (Amad Diallo, m.56), Franck Kessié, Seko Fofana (Ibrahim Sangaré, m.77), Yan Diamande; Elye Wahi (Ange-Yoan Bonny, m.56) y Nicolas Pépé (Christ Inao Oulaï, m.77).

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Pedro Vite, Moisés Caicedo, Alan Franco (Jackson Porozo, m.63), Alan Minda (Nilson Angulo, m.56); John Yeboah (Ángelo Preciado, m.63), Gonzalo Plata y Enner Valencia (Kevin Rodríguez, m.77).

Goles: 1-0 (90') Amad Diallo.

Árbitro: François Letexier (Francia). Amonestó al ecuatoriano Jackson Porozo y a los marfileños Seko Fofana, Franck Kessié, Guéla Doué.

Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo E del Mundial 2026 disputado en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia ante unos 68.274 espectadores.