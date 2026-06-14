Nagelsmann hace autocrítica a pesar del destrozo a Curazao: "Hay cosas que podemos hacer mejor"

El seleccionador de Alemania reconoce estar muy orgullo del partido, y sobre todo de la conexión, de sus jugadores en su debut en el Mundial, pero no quieren coger demasiada confianza en una competición tan exigente

Alemania ha tenido el mejor estreno en el Mundial de todas las selecciones que ya han debutado. El país teutón ha derrotado a Curazao, que se estrena en esta edición en la copa del mundo, y que es uno de los eslabones más débiles. Así ha quedado reflejado en su primer partido, en el que han tenido que hacer frente a la segunda selección con más galones y que le ha clavado un 7-1.

Por ello, Julian Nagelsmann, el seleccionador alemán, se muestra muy orgulloso del trabajo de sus jugadores y del resultado. Aunque eso sí,aún hay mucho que mejorar para los próximos partidos y rondas. Además, también quiere valorar el buen hacer de Curazao en su estreno, siendo capaz de empatar el partido ante el primer tanto germano inicial, aunque después hayan ido sucediéndose los goles.

Nagelsmann valora la buena conexión de los jugadores de Alemania para competir por este Mundial

El entrenador alemán se ha mostrado muy contento con el partido de sus futbolistas, y no es para menos. "Fue un gran comienzo, los primeros 15 minutos fueron excelentes y creo que pudimos marcar más" reconoce Nagelsmann, centrándose en la capacidad de los teutones en recomponerse tras el sorprendente empate de Curazao.

Una mejora de juego progresiva de la que 'culpa' a la buena conexión que hay entre los jugadores de su convocatoria en el campo, e inevitablemente fuera de él. "Se nota la conexión que hay entre los jugadores. Lo más importante es que este equipo tiene afinidad, eso es clave y tenemos que seguir" explica el entrenador del Bayern de Múnich. "No se trata de mis objetivos, se trata de nuestros objetivos. Estamos en un camino importante y hay cosas que podemos hacer mejor" reconoce el germano, que tiene que pulir detalles a pesar de su contundente victoria.

Nagelsmann pide máximo respeto para Curazao

A pesar de esta aplastante victoria, el técnico alemán no quiere desmerecer el partido de un país que se ha estrenado en una cita tan importante como un Mundial de fútbol. El pequeño país tenía enfrente a la segunda máxima ganadoras de esta competición y aún así han conseguido marcar un gol a un portero tan legendario como Manuel Neuer.

Por ello, Nagelsmann ha querido destacar el partido de su rival, asegurando que han jugado "mejor de lo que mucha gente esperaba" y con mucho "coraje" en su estreno en un torneo tan importante y exigente.

Dick Advocaat, seleccionador de Curazao, espera mucho más en los próximos partidos en el Mundial

A pesar del resultado tan abultado en contra, Dick Advocaat reconoce estar orgulloso del partido que ha jugado Curazao. No precisamente por el marcador, pero sí por el coraje demostrado y por la emoción del país. Aunque eso sí, cree que muchos goles en contra pueden corregirse con trabajo en los próximos días.

"Fueron simplemente demasiado fuertes" ha reconocido sobre los alemanes, mientras hace autocrítica. "Concedimos demasiados goles evitables, diría que 4-1 era un resultado correcto, pero a nivel de calidad Alemania fue mejor que nosotros" concluye, con la esperanza de poder hacer mejor partido contra Ecuador y Costa de Marfil.