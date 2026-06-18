Arteta acelera por Barcola y mete al Arsenal en otro pulso con el PSG

El extremo francés aparece como objetivo prioritario de los gunners, mientras el Liverpool FC también lo sigue y Luis Enrique asume la posible pérdida de uno de sus jóvenes talentos

El Arsenal FC quiere mover el mercado desde la banda izquierda. Mikel Arteta busca elevar el nivel ofensivo de su plantilla y Bradley Barcola aparece como uno de los nombres más atractivos para reforzar al conjunto londinense este verano.

El extremo del Paris Saint-Germain, de 23 años, ha ganado todavía más foco internacional tras marcar con Francia ante Senegal en el debut del Mundial 2026. Su futuro ahora mismo está en el aire, puesto que el Liverpool también lo vigila y el equipo de Luis Enrique no mueve ficha para asegurar a uno de sus jóvenes talentos.

Bradley Barcola entra en la hoja de ruta del Arsenal de Arteta

El Arsenal no quiere quedarse a medio camino después de una temporada de máxima exigencia. Arteta considera necesario añadir desequilibrio, velocidad y más pegada a una plantilla que ya compite por todo, pero que todavía busca un punto extra en ataque.

Barcola encaja en ese perfil. Es joven, tiene experiencia en la élite, viene de competir al máximo nivel con el PSG y ofrece una amenaza constante desde la izquierda, justo una zona donde el Arsenal quiere aumentar la competencia.

La operación también tiene una lectura interna. Su llegada pondría presión directa sobre Gabriel Martinelli y Leandro Trossard, dos futbolistas importantes, pero no intocables si el club encuentra una opción capaz de elevar el once.

El Arsenal va detrás de Barcola, extremo del PSG

Según The Independent, el Arsenal está recopilando los detalles necesarios antes de presentar una oferta por Bradley Barcola. La información sitúa al internacional francés entre los objetivos principales de Arteta para mejorar el ataque.

El PSG preferiría conservar al futbolista, pero el escenario no está completamente cerrado. Barcola no fue titular en la final de la Champions League ante el propio Arsenal, y su papel dentro del frente ofensivo de Luis Enrique ha quedado condicionado por la competencia interna.

Esa situación alimenta el interés de la Premier League. El jugador estaría abierto a probar un nuevo reto fuera de Francia, aunque cualquier salida exigirá una negociación importante con un PSG que no necesita vender barato.

Liverpool e Iraola añaden presión a la carrera por Barcola

El Arsenal no está solo en la operación. Liverpool también sigue a Barcola en plena reconstrucción de su ataque, con Andoni Iraola al frente de un proyecto que busca piernas, desborde y nuevas referencias ofensivas, justo lo que quieren también con Víctor Muñoz.

Ese detalle puede encarecer la negociación. Cuando dos clubes de la Premier se mueven por el mismo perfil, el margen del vendedor crece. Y el PSG sabe que Barcola tiene mercado suficiente para no precipitarse.

Para el Arsenal, la ventaja está en la claridad del plan. Arteta busca un extremo izquierdo capaz de competir de inmediato por la titularidad. En Anfield, en cambio, la operación se mezcla con una remodelación ofensiva más amplia.

El PSG mide una salida mientras vigila a Julián Álvarez y Rogers

La postura del PSG es una de las claves. El club parisino valora a Barcola y preferiría retenerlo, pero también estudia cómo remodelar su ataque. En ese contexto aparecen nombres como Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, y Morgan Rogers, del Aston Villa.

El cruce de intereses puede complicar el tablero. Rogers también gusta al Arsenal, lo que abre un escenario incómodo: los gunners miran a Barcola y Rogers, mientras el PSG también estudia alternativas ofensivas que podrían condicionar la salida del francés.

La cifra marcará el ritmo de la operación. En Inglaterra se habla de una valoración cercana a los 60 millones de libras, aunque el esfuerzo final podría variar según la competencia, el Mundial y la voluntad real del PSG.

Barcola crece con Francia y encarece el verano del Arsenal

El Mundial llega en un momento clave para Barcola. Su gol en el triunfo de Francia ante Senegal reforzó su escaparate internacional y confirmó que puede responder en partidos de máxima visibilidad.

Ese rendimiento tiene una consecuencia inmediata: cada buena actuación aumenta el interés y reduce las prisas del PSG. El Arsenal quiere moverse, pero sabe que el torneo puede alterar cualquier cálculo económico.

Barcola puede convertirse en el gran pulso entre Arsenal y PSG

La operación reúne todos los elementos de un fichaje complejo. Hay jugador con cartel, club vendedor poderoso, competencia de la Premier, Mundial de por medio y una cifra que puede moverse si el interés crece.

El Arsenal prepara el terreno, pero el PSG conserva buena parte del control. Si decide cerrar la puerta, la negociación se puede alargar. Si necesita mover piezas en ataque, Barcola puede convertirse en una vía de financiación muy valiosa.

Arteta ya ha señalado la dirección. Quiere más desequilibrio, más competencia y más nivel en el último tercio. Barcola aparece como una apuesta de presente y futuro, pero para sacarlo de París hará falta mucho más que interés.