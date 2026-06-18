Etta Eyong vuelve a escena con un interés de la Premier League: la postura del Levante

Etta Eyong sigue en el escaparate de los equipos de Europa después de un año de luces y sombras en el Levante. El Ipswich Town emerge como el candidato más firme para intentar su fichaje, mientras el club granota valora negociar y el Villarreal permanece atento a su posible venta

Etta Eyong fue uno de los nombres propios a comienzos de temporada. Su irrupción con el Villarreal y Levante fue total, hasta el punto de entrar en la órbita de equipos como el Barcelona, sobre todo tras la salida de Lewandowski. Sin embargo, su irregular final de campaña no le ha evitado seguir en el foco durante el mercado de fichajes, con una Premier League que aprieta por su figura, sabiendo que podría salir del club granota.

En este sentido, el Ipswich Town, que acaba de ascender a la Premier League, es el equipo que tiene a Etta Eyong en su lista de preferencias para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. Además, el Levante estaría abierto a una negociación, conscientes de que cuentan con otros perfiles en el equipo como el de Carlos Espí, que ha sido determinante en el final de LaLiga EA Sports para conseguir la permanencia en Primera División.

Etta Eyong cumple una temporada irregular con el Levante pero sigue en el foco de Europa

Etta Eyong ha cumplido su primera temporada en el Levante yendo claramente de más a menos. El futbolista camerunés ha firmado seis goles y dos asistencias en 30 partidos en LaLiga EA Sports, la mayoría de ellos en la primera vuelta de la competición. De hecho, en la segunda parte de la campaña solo destacó en la victoria ante el Alavés con una asistencia y en el triunfo frente a Osasuna en los últimos minutos del choque.

Por ello, desde comienzos de temporada, el interés del Barcelona en Etta Eyong sonaba fuerte, algo que se ha ido apagando durante el transcurso de la campaña. No obstante, la salida confirmada de Lewandowski podría reactivar el plan de Deco y la dirección deportiva, que podrían volver a fijarse en el delantero de 22 años para compartir parcela ofensiva con Lamine Yamal y Raphinha, además del nuevo fichaje azulgrana: Gordon.

El Ipswich Town irrumpe con fuerza por el fichaje de Etta Eyong

Sin embargo, más allá de posibles intereses que puedan llegar de Primera División por el fichaje de Etta Eyong, hay uno que ha sonado con fuerza en las últimas horas, como el del Ipswich Town. El conjunto de Kieran McKenna ascendió a la Premier League tras finalizar en la segunda posición con 84 puntos. De esta manera, la Cadena Ser ha adelantado que ya se han producido llamadas y conocer las condiciones económicas del posible fichaje.

El Ipswich Town se encuentra en plena planificación de la temporada, ya que tienen que adaptar el equipo a una liga tan competente como la Premier League, considerada una de las mejores de Europa. Por ello, reforzar la parcela ofensiva se antoja como una tarea obligatoria. De esta manera, Etta Eyong, si finalmente llega la oferta potr su fichaje, podría considerar la misma y dar el salto a una competición como la de Inglaterra.

El Levante abre la puerta a negociar por Etta Eyong con el Ipswich Town

Cabe destacar que el Levante está abierto a negociar con el Ipswich Town por la figura de Etta Eyong, como ha explicado el medio anteriormente citado. El camerunés tiene contrato con el conjunto granota hasta 2029, además de una cláusula de rescisión de 30 millones de euros y 40 para equipos de la Premier League, entre el que se encuentra el último pretendiente que ha irrumpido en la carrera por lograr su incorporación

Por otro lado, el Villarreal, que tuvo el regreso de Etta Eyong el pasado dos de mayo con la camiseta del Levante, se guardó un porcentaje por una futura venta del camerunés. Por ello, desde el submarino amarillo no le pierden el ojo al que ha sido su jugador en las últimas tres temporadas, ya que llegó a disputar un total de tres con Marcelino al frente en la 2025/2026, antes de firmar por el club granota.