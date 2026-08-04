El Levante tiene clara su fórmula del éxito: cantera, talento... y millones

La venta de Carlos Espí al Real Madrid por 25 millones de euros ha confirmado el rumbo que quiere seguir el Levante. El club granota es el que más apuesta por la cantera y el talento joven ya que ha funcionado en su proyecto

Hace apenas unos meses, Carlos Espí era uno de esos jóvenes que llamaban a la puerta del primer equipo con la ilusión de hacerse un hueco. Hoy, su nombre simboliza mucho más que un traspaso de 25 millones de euros al Real Madrid. En el Levante lo consideran la prueba de que el camino elegido empieza a dar resultados.

El delantero de Tavernes de la Valldigna no solo fue decisivo sobre el césped con los once goles que ayudaron al conjunto granota a lograr la permanencia en Primera División. Su venta también supone un importante respiro para las cuentas del club y confirma que la apuesta por la cantera puede convertirse en una de las grandes fortalezas del Levante en los próximos años.

Carlos Espí, el espejo en el que quiere mirarse el Levante

La historia de Carlos Espí es la que cualquier jugador de la cantera sueña contar. Llegó al Levante en 2022 procedente del Alzira cuando todavía estaba en categoría juvenil. Apenas un año después, el Real Madrid ya había llamado a su puerta para incorporarlo al Castilla. El club valenciano resistió entonces, pero tres temporadas más tarde la oferta fue irrechazable y el delantero acabó poniendo rumbo al Santiago Bernabéu.

No ha sido el único gran negocio reciente. Antes de él, Andrés García también dejó una importante cantidad en las palmas del equipo tras su traspaso al Aston Villa por 7,5 millones de euros fijos, más otros 2,5 en variables.

Dos operaciones que respaldan la profunda reestructuración que el Levante acometió en su cantera durante 2025 y que ahora empieza a ofrecer resultados tanto en el plano deportivo como en el económico.

Musuayi, el siguiente proyecto

El siguiente nombre propio es Yanis Musuayi. El delantero belga, nacido en 2007, no se ha formado en Buñol, pero encaja a la perfección en la nueva filosofía del club: detectar talento antes que los demás y darle el espacio necesario para crecer.

El Levante invirtió 2,5 millones de euros para hacerse con sus servicios pese al interés de otros equipos europeos. Una apuesta importante que queda reflejada en su cláusula de rescisión, fijada en 60 millones de euros.

Con solo 19 años, el club entiende que necesita tiempo para adaptarse al fútbol español, pero también un entorno en el que los jóvenes tengan oportunidades reales.

Luís Castro, una pieza fundamental

Ahí entra en escena Luís Castro. El técnico portugués ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de apostar por futbolistas jóvenes si considera que están preparados.

Carlos Espí encontró en él la confianza necesaria para explotar definitivamente, pero no fue el único. Kareem Tunde, renovado hasta 2029 con una cláusula de 20 millones de euros, también dio un paso adelante la pasada temporada.

Lo mismo ocurrió con Tay Abed, incorporado en invierno desde el filial del PSV, que pudo debutar en Primera pese a que el equipo se encontraba inmerso en la pelea por la permanencia.

Otro caso significativo fue el de Paco Cortés. El Levante decidió interrumpir su cesión en la Cultural Leonesa para darle una oportunidad en el primer equipo y el joven respondió disputando más de 400 minutos en doce partidos de Liga.

Un proyecto que mira mucho más allá

La apuesta del Levante no termina en los jugadores que ya han debutado. La entidad sigue depositando muchas esperanzas en futbolistas como Álex Primo, Dani Martín, Xavi Grande, Nacho Pérez o Dani Alcañiz, todos ellos con contratos de larga duración.

A ese grupo se unen jóvenes que llegaron desde otros clubes buscando una oportunidad. Carlos Álvarez aterrizó libre procedente del Sevilla y se ha consolidado como una de las grandes apuestas del proyecto, aunque el conjunto hispalense conserva un 40 % de una futura venta. Más reciente es el caso de Etta Eyong, fichado desde el Villarreal tras una inversión inicial de tres millones de euros y con una cláusula de 30 millones.

El mensaje del Levante es claro. Más allá de los grandes desembolsos del mercado, el club quiere construir su futuro dando valor al talento joven. Carlos Espí ha sido el primero en demostrar que el modelo puede funcionar. Ahora, en Orriols esperan que detrás de él lleguen muchos más.