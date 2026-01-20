Paco Cortés, en su regreso al Levante: "Para mí fue una alegría volver a sentir ese interés"

El centrocampista de 18 años, que vuelve al conjunto de Luis Castro tras su cesión en la Cultural Leonesa, ha hablado de su conversación con el entrenador portugués y del sueño estar en el equipo granota

Paco Cortés viene de tener uno de sus días más especiales como futbolista profesional, ya que debutó en Primera División el pasado sábado contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El centrocampista de 18 años entró en el minuto 83 por Carlos Álvarez, estrenándose en la máxima categoría del fútbol español. Tras ello, el jugador ha sido presentado oficialmente y ha comparecido ante los medios de comunicación, en rueda de prensa, para valorar su regreso al equipo granota y su conversación con Luis Castro antes de romper su cesión con la Cultural Leonesa.

Paco Cortés valora su etapa en la Cultural Leonesa

En primer lugar, Paco Cortés quiso mandar un mensaje por el accidente de tren en Adamuz: “Antes de empezar quiero mandar un mensaje de apoyo a los familiares de los afectados por el tren de Adamuz, de parte de mis compañeros y del club. Les mandamos nuestro apoyo de nuestra parte". Tras ello, el jugador valoró su regreso al Levante: "Cuando me llega el interés del club por parte de mi representante, y también hablé con el míster, para mí fue una alegría volver a sentir ese interés. Porque yo era jugador del club y mi sueño siempre ha sido estar aquí. Bueno, al final yo ahí estaba bien. Estaba a gusto, entrenando en el día a día, hasta que me llegó el mensaje y lo viví con naturalidad, pero sobre todo con mucha alegría por tener la posibilidad de volver".

Por otra parte, Paco Cortés habló de su relación con Kareem Tundé y su etapa en la Cultural Leonesa: "Yo a Kareem lo conozco desde que estábamos en el juvenil. Ya estaba hablando con él antes de llegar aquí. Sabía que era una oportunidad para él y me alegro muchísimo de le esté yendo así. Es un chico muy trabajador, muy disciplinado y tiene nivel para estar ahí. Así que no me sorprende. Yo ahí trabajaba en el día a día para intentar ser titular y jugador el mayor número posible de los minutos. Al final el que decide es el míster. Lo que estaba de mi parte lo hacía, que era entrenar el máximo y luego cuando me daba la oportunidad trataba de aprovecharla. Creo que es lo que hice".

Paco Cortes explica sus sensaciones tras debutar en Primera División en el Bernabéu

Además, Paco Cortés hizo balance de su debut el pasado sábado en el Bernabéu, en la derrota del Levante contra el Real Madrid: "La verdad que fue una sensación inexplicable. Debutar en Primera con mi Levante. Al final llevo aquí desde infantiles y es algo que no puedo explicar. Debutar en el Bernabéu también es algo que no ocurre todos los días". El joven futbolista del conjunto granota desveló sus preferencias sobre el terreno de juego: "Sí que es verdad que me siento más cómodo en izquierda, pero estoy disponible para jugar en cualquier posición siempre que el míster lo vea así. Voy a intentar sumar desde la posición que sea".

Por último, Paco Cortes alabó la figura de Luis Castro: "El míster cuando llegué ya hablé con él. Me dijo que me había visto y que le habían hablado de mí. Él me da mensajes de que sea como soy, que arriba encare y me la juegue. Y que en defensa trabaje. Me da confianza. Al final tener un míster que apuesta más por los jóvenes y nos da esa confianza para trabajar mucho en el día a día, porque vemos la posibilidad de estar ahí, al final es un plus para nosotros. En el día a día pensamos que podemos tener la posibilidad de salir en el once titular".