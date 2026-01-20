El Levante cierra el fichaje de Tai Abed, que firma hasta 2029

El conjunto granota está muy cerca de hacer oficial la llegada del futbolista de 21 años, que viene a reforzar una parcela ofensiva y un equipo necesitado de goles, con el objetivo de lograr la permanencia de Primera División

El Levante sigue pendiente de poder fortalecer su plantilla de cara a la segunda parte de la temporada. La situación tan delicada del equipo de Luis Castro, siendo penúltimo en la clasificación con 32 puntos, obliga a la dirección deportiva a acudir al mercado de fichajes. En este sentido, el club granota ya ha hecho oficial la llegada de Ugo Raghouber, que debutó el pasado sábado en el Bernabéu ante el Real Madrid. Tras ello, la plantilla podría abrir la puerta de manera inminente a Tai Abed, ya que su incorporación parece cuestión de tiempo al estar cerrada la operación.

Tai Abed, muy cerca de ser oficialmente nuevo jugador del Levante

Tai Abed cuenta las horas para ser nuevo jugador del Levante. El delantero de 21 años, con contrato en el filial del PSV hasta 2026, apunta a hacer las maletas rumbo a España y firmar por el equipo de Luis Castro hasta 2029, tal y como ha informado el Diario AS. El jugador de Israel viene de disputar 21 partidos con el equipo holandés, donde ha logrado siete goles en cuatro asistencias. Por ello, el joven futbolista compartirá ataque con los actualmente titulares como Etta Eyong, Carlos Álvarez o Iván Romero. Además, la Asociación de Fútbol de Israel ha incluso confirmado el traspaso de Tai Aben en su perfil oficial de X con el siguiente mensaje: "Vamos Tai! Nueva etapa, mismos sueños. El orgullo de Israel aterriza en Valencia. Tai Abed llega al Levante para demostrar por qué es una de las mayores promesas de nuestro fútbol y llevar nuestra bandera a lo más alto en España. ¡Estamos contigo en este camino hacia la cima, Tai! ¡A por todas, Granota!"

De esta manera, Tai Abed llegaría a un equipo necesitado de puntos, además de goles. El conjunto de Luis Castro viene de hacer cinco goles en los últimos 10 partidos de LaLiga EA Sports, situándose penúltimos en la clasificación del campeonato doméstico, tan solo por delante del Real Oviedo. Por ello, el conjunto granota espera poder cambiar la situación y comenzar la senda de los tres puntos desde el encuentro del próximo viernes en el Ciutat de Valencia ante el Elche, que apunta a ser el estreno de Ago Raghouber ante su afición, que ya pudo debutar contra el Real Madrid el pasado sábado en el Bernabéu teniendo hasta 25 minutos.

Tai Abed, ante su primera experiencia en España y en LaLiga EA Sports

Tai Abed, además, ha podido debutar ya con el primer equipo del PSV, que fue el pasado 16 de diciembre disputando un total de 69 minutos, donde no pudo ver puerta. Por otro lado, en el filial del equipo holandés, el delantero de 21 años firmó 14 goles y 2 asistencias en los 34 partidos que jugó la anterior temporada, cifras que llaman a la puerta de un Levante que busca cuanto ante salir de la zona del descenso. De esta manera, Luis Castro tendría varias opciones para confeccionar un ataque más efectivo. Con un Tai Abed que se podría situar detrás del punta, que sería Etta Eyong y dejando las bandas para los indiscutibles Carlos Álvarez e Iván Romero.