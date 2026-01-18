El escenario que se abre para el Levante tras la derrota en el Bernabéu

El conjunto de Luis Castro afrontará cuatro partidos de las siguientes cinco jornadas de LaLiga EA Sports en el Ciutat de Valencia, donde aún no han conseguido la victoria en el presente campeonato doméstico

El Levante ya pone el foco en la recta final del mes de enero, donde le esperan dos importantes encuentros de LaLiga EA Sports. Los de Luis Castro volverán al Ciutat de Valencia el próximo viernes para recibir al Elche, en el mismo escenario en el que disputarán cuatro de los siguientes partidos en el campeonato doméstico. Por ello, tras la derrota ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el equipo tiene el reto de vencer en su estadio, donde aún no han conseguido la victoria esta temporada 2025/2026, con otros rivales como Atlético de Madrid, Villarreal y Valencia en las próximas semanas.

Los de Luis Castro, ante un reto complicado en LaLiga EA Sports

El Levante se despidió del Bernabéu con derrota, tras los goles de Mbappé y Asencio en la segunda parte. Por ello, Luis Castro quiso analizar la que fue la primera vez que se iba de vacío en un encuentro con el conjunto granota: "Depende de cómo lo miras. Puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. En los últimos cuatro partidos solo hemos perdido en el Bernabéu. Y con una actuación que no es vergonzosa. No hemos venido aquí a no intentar nada. Si quieres mirar las últimas diez solo hay una victoria, si miras los últimos cuatro partidos solo hay una derrota. Depende cómo lo mires". Tras ello, al equipo se le presenta un reto complicado en LaLiga EA Sports, ya que afronta cuatro de los cinco próximos partidos en el Ciutat de Valencia, ante el Elche, Atlético de Madrid, Valencia y Villarreal, en un estadio donde no han resultado victoriosos en lo que llevamos de temporada.

Una de las claves para que el Levante pueda vencer, en primer lugar, el encuentro del próximo viernes ante los de Eder Sarabia, será recuperar el olfato goleador de Etta Eyong, que lleva desde el pasado 26 de octubre sin ver puerta, desde el encuentro contra el Mallorca en Son Moix. Por otro lado, Luis Castro hizo debutar en el día de ayer a Ugo Raghouber, un fichaje que podría ser importante en la segunda parte de la temporada: “Ugo ha empezado metiéndose como tercer central, y al final como queríamos un resultado diferente le he dicho a Pablo que ocupara esa posición para dejar a los jugadores más frescos delante. Le he pedido que guardara la posición para asumir más riesgos con la gente fresca".

Las fechas de los partidos que le espera al Levante tras el 'pinchazo' ante el Real Madrid

En este sentido, el Levante recibirá al Elche el próximo viernes 23 de enero a las 21:00 horas. Tras ello, los de Luis Castro jugarán en el Ciutat de Valencia contra el Atlético de Madrid, encuentro fijado para el sábado 31 del mismo mes a las 18:30. Por otro lado, el conjunto granota abrirá el mes de febrero con la visita al Athletic Club en San Mamés, aún sin fecha confirmada, al igual que el duelo ante el Valencia del 15 de febrero, en casa de nuevo. Por último, Levante está pendiente de tener luz verde para el día y hora del choque ante el Villarreal, que fue aplazado en diciembre por el fuerte temporal, pero Mundo Deportivo ha informado que se disputará el 18 de febrero.