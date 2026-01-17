Luis Castro, tras la derrota ante el Real Madrid: "Yo pienso que el penalti y el 1-0 han cambiado un poco las cosas"

El técnico del Levante compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar la derrota de su equipo en el Bernabéu, la primera como técnico del conjunto granota

El Levante se fue derrotado del partido contra el Real Madrid en el Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports. Los de Luis Castro penalizaron la falta de acierto en los metros finales, ya que no lograron disparar entre los tres palos. Por ello, el técnico se fue de vacío tras los goles de Mbappé y Asencio en la segunda parte, que calmaron las aguas en el estadio merengue. De esta manera, el entrenador del conjunto granota compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el encuentro.

Luis Castro valora el debut de Ugo Raghouber

En este sentido, Luis Castro, que ya avisó de un plan en la previa para el partido contra el Real Madrid, analizó la derrota en el Bernabéu: "Yo pienso que hemos hecho una primera mitad muy buena, muy coherente con lo que queríamos. Las primeras buenas oportunidades son nuestras. Tenemos dos o tres balones en el área en los que podríamos haber hecho un poco más de daño y también dos faltas muy cerca del área. En la segunda mitad, el penalti cambió un poco el partido. Sabíamos que estaban jugando con jugadores muy rápidos. Hemos hablado sobre eso, sobre cómo lo deberíamos hacer, pero es normal. En el partido hemos perdido un balón en el centro y, en transición, han hecho el penalti".

Por otro lado, Luis Castro valoró el debut de Ugo Raghouber, un fichaje que cerró el Levante esta semana: "Ha empezado Ugo Raghouber, cuando ha entrado ha sido así y después, como queríamos un resultado diferente, he hablado con Pablo Martínez y nos hemos quedado con los cinco jugadores más frescos por delante. Entonces le he dicho que se quedara, porque estábamos perdiendo y teníamos que asumir riesgos, y hemos apostado por los cinco jugadores que habían entrado y estaban más frescos arriba para poder hacerles más daño. Pienso que ha estado bien, ha estado tranquilo con el balón, ha tenido personalidad y ha hecho un buen debut".

Iván Romero lamenta la falta de oportunidades perdidas por el Levante

Además, Luis Castro siguió dando las claves de la derrota contra los de Arbeloa, necesitados de puntos: "Es normal que también quieran cambiar lo que han hecho antes, pero yo estoy contento, muy contento con la primera mitad. Hemos sido muy coherentes en los momentos en los que debíamos asumir más riesgo y menos riesgo. Hemos tenido mucha llegada al área en la primera mitad. Después, yo pienso que el penalti y el 1-0 han cambiado un poco las cosas, te quedas con un poco más de tensión, nervioso, pero con más tensión, porque querías el resultado ahí".

Por otro lado, Iván Romero, que jugó un total de 83 minutos en el día de hoy, valoró la derrota del Levante en el Bernabéu ante el Real Madrid, apuntando las claves del encuentro: "La primera parte tuvimos las mejores ocasiones y no las aprovechamos. En la segunda nos encerramos un poco más de lo normal y el Madrid nos atacó y se adelantó pronto. Con el penalti nos vinimos abajo, pero no puede ser así, porque sabemos su calidad. Pero a seguir. La actitud del equipo es muy buena, no nos rendimos pase lo que pase y es la línea a seguir".