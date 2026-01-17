Real Madrid - Levante: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 20 de LaLiga

Comienza una nueva etapa en el Real Madrid. Tras el fin del ciclo de Xabi Alonso, Arbeloa debuta en el Santiago Bernabéu con el objetivo de arrancar con buen pie y no perder comba con el Barcelona ante un Levante que compite bien lejos del Ciutat de València

El encuentro que abre la jornada sabatina enfrenta a Real Madrid y Levante en el Santiago Bernabéu, en un duelo marcado por el debut de Arbeloa como nuevo técnico del conjunto blanco tras la destitución de Xabi Alonso.

El Real Madrid afronta el partido situado en la segunda posición, con 45 puntos, a cuatro del Barcelona. Un tropiezo supondría dar aún más margen al líder en la carrera por el título, por lo que el triunfo se antoja clave para iniciar con buen pie esta nueva etapa. En los últimos cinco compromisos ligueros, el equipo blanco ha logrado cuatro victorias, con la única nota negativa de la derrota ante el Celta de Vigo (0-2). En casa, los números son sólidos: 24 puntos sumados en nueve partidos disputados en el Bernabéu.

El cambio en el banquillo llega tras semanas de dudas en el juego, pese a que en la Supercopa de España el equipo dejó la sensación de no estar tan lejos del Barcelona. Ahora, Arbeloa asume el reto de mejorar el rendimiento colectivo, recuperar identidad y reenganchar al madridismo.

El Levante llega al coliseo blanco en una situación muy delicada. El conjunto valenciano es penúltimo, con 14 puntos, a cuatro de salir de los puestos de descenso. Asaltar el Bernabéu sería un golpe anímico enorme para los de Orriols. En sus últimos cinco partidos han sumado una victoria, dos empates y dos derrotas, mostrando cierta competitividad. Curiosamente, el Levante rinde mejor a domicilio que en casa: ha logrado 11 puntos en diez salidas, frente a solo 3 puntos en ocho partidos como local.

El balance histórico favorece claramente al Real Madrid. En los 37 enfrentamientos disputados entre ambos equipos, los blancos se han impuesto en 27 ocasiones, con 4 empates y 6 victorias del Levante.

Real Madrid CF - Levante UD: fecha y horario del partido de la jornada 16 de LaLiga 25/26

El partido entre el Real Madrid y el Levante, tendrá lugar este sábado 17 de enero a las 14:00 horas, en el estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid CF - Levante UD: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la vigésima jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y en Orange es el dial 110), así como por el canal M+ LaLiga HDR (dial 440 y en Orange el dial 111), ofreciendo la emisión en alta definición para una experiencia más completa. Además, el encuentro también se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Real Madrid CF - Levante UD: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este domingo entre el Real Madrid y el Levante, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimosexta jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Xabi Alonso, Luis Castro y del resto de protagonistas.