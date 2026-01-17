Real Madrid - Levante, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Los de Arbeloa reciben al equipo de Luis Castro en el Bernabéu tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y la sorpresa con la eliminación en octavos de final de Copa del Rey frente al Albacete

Por un lado, el Real Madrid llega en un momento de crisis , ya que viene caer derrotado en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y de caer eliminado en octavos de final de Copa del Rey ante el Albacete.

El Real Madrid vuelve al Bernabéu en el día de hoy para recibir al Levante, en el encuentro correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports. Los de Arbeloa están de regreso en el estadio merengue tras caer derrotado en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona y no superar al Albacete en octavos de final de la Copa del Rey, por lo que el conjunto blanco está obligado a dar una buena imagen y vencer ante su afición, que señalan a Florentino Pérez como culpable de esta situación. Los de Luis Castro, por su parte, llegan tras ganar al Sevilla y empatar frente al Espanyol. Por otro lado, el colegiado del partido será Miguel Sesma, en su primer choque con los locales en el día de hoy, que estará acompañado de Javier Iglesias, en el VAR.

El Real Madrid vuelve a un Bernabéu expectante

El Real Madrid regresa al Bernabéu en mitad de un mar de dudas, por los resultados y las sensaciones que da el equipo de Arbeloa sobre el terreno de juego. Por ello, la afición espera a su equipo, expectante a cómo reaccionarán tras los dos 'pinchazos' en menos de una semana. Sobre ello, habló el técnico salmantino en rueda de prensa: "Entiendo que el madridista esté dolido y decepcionado con nosotros, pero yo les voy a pedir apoyo. En 123 años de historia del Real Madrid, los títulos se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con los jugadores. Juanito dijo que “90 minuti en el Bernabéu son molto longo”, cuando el Bernabéu está con nuestros jugadores. Eso le voy a pedir".

Además, una de las incógnitas del partido de hoy contra el Levante será la disponibilidad de Mbappé, que entró en la convocatoria de Arbeloa para recibir al conjunto de Luis Castro. El delantero francés viene de perderse los encuentros ante el Real Betis, Atlético de Madrid y Albacete, además de tener tan solo 15 minutos en la derrota frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España, por lo que el técnico del Real Madrid podría optar por alinear a Gonzalo García e introducir al exfutbolista del PSG en la segunda parte. No obstante, todo ello dependerá de las sensaciones del futbolista y de la decisión que tome el entrenador salmantino.

Los de Luis Castro, a continuar con la imbatibilidad en 2026

Por su parte, Luis Castro, que analizó el encuentro en el Bernabéu en la rueda de prensa previa, llega tras ganar al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán y de empatar frente al Espanyol en el Ciutat de Valencia. Entre otros temas, el técnico del Levante valoró las novedades en la convocatoria para visitar al Real Madrid: "Pampín no va a estar, Matías y Arriaga están más cansados de lo normal. Mati no va a jugar y con Arriaga vamos a tomar una decisión. Hemos hecho entrenamientos duros, hemos cambiado la metodología y hay jugadores que están fatigados. Pampín y Mati son los dos más probables que no puedan jugar".

Además, Luis Castro analizó la disponibilidad de Ugo Raghouber, el nuevo fichaje del Levante: "Ugo ha trabajado normal. El primer día ha hecho pruebas físicas, test de esfuerzo. Ha estado lejos del grupo. Hoy sí que ha entrenado al 100% y está listo para jugar". Por ello, el técnico del conjunto granota podría formar con un once en el que estaría de vuelta Etta Eyong, que está de vuelta tras su participación en la Copa África y disputó tan solo tres minutos en el choque frente al Espanyol de la pasada jornada de LaLiga EA Sports.