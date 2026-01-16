La afición señala al culpable de la crisis del Real Madrid: "Sin duda, el presidente Florentino Pérez"

El Real Madrid vive una semana convulsa que se ha saldado con la destitución de Xabi Alonso y la eliminación posterior en Copa del Rey a manos del Albacete con Álvaro Arbeloa en el banquillo. Los aficionados señalan directamente a los responsables de esta crisis en el micrófono de ESTADIO Deportivo

Tiempos convulsos para el Real Madrid esta temporada. El proyecto de Xabi Alonso comenzó en el Mundial de Clubes y apenas ha durado algo más de siete meses. La fuerza del tolosarra se fue desmoronando con el paso del tiempo y la derrota a manos del FC Barcelona en la final de la Supercopa de España acabó propiciando su tempranero adiós. Una salida que no ha ayudado demasiado después de ver el ridículo encuentro perpetrado en Albacete que trajo consigo la sonada eliminación de la Copa del Rey.

La afición apunta a los culpables de la eliminación en Copa del Real Madrid

En ESTADIO Deportivo hemos salido a la calle para preguntar quién es el responsable de la eliminación de los blancos del torneo copero. Y la inmensa mayoría coincide y apunta directamente a los jugadores y el presidente: "Los futbolistas del Madrid mangonean al entrenador. Hay demasiadas estrellas en el equipo y chocan entre sí", señala una aficionada.

Por otra parte, otro usuario comenta: "Es de los jugadores y de Florentino Pérez, que lleva unos años tomando malas decisiones". "La culpa antes de los jugadores es de Florentino Pérez que le permite que sean unos niños chicos dentro del vestuario".

Exculpan a Álvaro Arbeloa de la debacle copera

El salmantino tomó las riendas del equipo merengue el mismo lunes una vez conocida la destitución de Xabi Alonso. Preguntado por su cuota de responsabilidad en la eliminación ante el Albacete, los seguidores lo tienen claro: "No se puede señalar a Álvaro Arbeloa de la eliminación porque lleva muy poco tiempo y no tiene culpa de nada".

"Arbeloa no tiene la culpa porque le han dejado el equipo tal y como estaba", aunque tampoco lo ven como salvador: "Los jugadores ya se cargaron a Ancelotti, ahora a Xabi Alonso... y la solución no es subir ahora a Arbeloa, que no tiene experiencia en Primera división".