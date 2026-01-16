La segunda convocatoria de Arbeloa en el Real Madrid trae polémica también por la inclusión de Mbappé

El técnico salmantino ya tiene todos los focos apuntándole y es consciente de que ante el Levante le pueden ya juzgar por su papel en el Santiago Bernabéu. Y por eso ha decidido dar marcha atrás respecto a su lista de Albacete en Copa del Rey

El primer 'march-ball' de Arbeloa en el Real Madrid ha llegado a las primeras de cambio. Y todo, por jugársela como lo hizo en la Copa del Rey frente al Albacete. El técnico salmantino apostó por una convocatoria y un once plagado de canteranos y acabó saliendo sonrojado del Carlos Belmonte (3-2).

Por eso, en su primer partido liguero como técnico del primer equipo blanco, ha decidido dar marcha atrás y, aunque ha incluido a algunas jóvenes promesas, ha decidido también citar a casi todos los que se quedaron en Madrid el pasado miércoles.

Hasta Kylian Mbappé, para sorpresa de todos por su supuesto esguince de rodilla, ha sido citado, si bien su presencia en la lista definitiva que ofrecerá antes del partido contra el Levante está aún en el aire.

Fruto de la necesidad de sumar los tres puntos para no distanciarse del Barcelona aún más en la lucha por la Liga, algunos piensan que Arbeloa se la jugará con el francés en el once. En la última sesión se le ha visto compartiendo bromas con el delantero galo y podría tirar de él para que le resolviera su primera papeleta seria en el feudo blanco.

Junto a Kylian, Thibaut Courtois, Álvaro Carreras, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni y el canterano Álvaro Leiva son las principales novedades de esta segunda convocatoria de Álvaro Arbeloa. Y con estos nombres espera no echar de menos las siete bajas con las que tendrá que lidiar para vencer a los granotas: Éder Militao, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Mendy, Rodrygo y Lunin. Asimismo, sigue ausente una semana más Brahim Díaz, quien disputará con Marruecos la final de la Copa África.

Arbeloa justifica la ausencia de las estrellas en Albacete

En la rueda de prensa previa al partido contra el Levante, Arbeloa ha pedido calma a los aficionados madridistas para que apoyen al equipo pese al desastre copero que firmaron el pasado miércoles. Además, ha confesado que todos los jugadores que no viajaron a Albacete fue por el estado físico en el que se encontraban.

Pese a ello, la segunda lista del ya extécnico del Castilla incluye nuevamente a varios canteranos: los porteros Fran González y Sergio Mestre, el lateral David Jiménez, el centrocampista Jorge Cestero y César Palacios. Se caen de la lista respecto a Albacete Joan Martínez y Manuel Ángel, y es novedad Leiva. Arbeloa sigue sin contar con Thiago Pitarch, un habitual en las convocatorias de Xabi Alonso.

La convocatoria del Real Madrid para recibir al Levante en la jornada 20 de LaLiga en el Santiago Bernabéu la integran:

Porteros: Courtois, Fran González y Sergio Mestre.

Defensas: Dani Carvajal, David Jiménez, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Fran García.

Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Jorge Cestero, Álvaro Leiva y César Palacios.

Delanteros: Vinícius, Mastantuono, Gonzalo y Mbappé.