Arbeloa pide el apoyo del Bernabéu y asume toda la responsabilidad del estado del Real Madrid: “La falta de ideas, de juego y de físico fue responsabilidad mía”

El nuevo técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, debuta en LaLiga ante el Levante UD. En la rueda de prensa previa, el técnico ha querido reclamar unión, carácter y ambición desde el primer minuto para seguir en la pelea por el título, dejando atrás el doloroso recuerdo de la Copa del Rey

Álvaro Arbeloa compareció este viernes ante los medios en la previa del Real Madrid - Levante de LaLiga, un encuentro que el técnico calificó como “fundamental” para mantener al equipo en la lucha por el campeonato. En una rueda de prensa extensa y cargada de mensajes, el entrenador blanco apeló al apoyo del Santiago Bernabéu, asumió la responsabilidad total por la dolorosa derrota ante el Albacete en la Copa del Rey y dejó claras las líneas maestras del equipo que quiere construir.

Desde el inicio, Arbeloa transmitió energía y convicción. El partido ante el Levante, explicó, se afronta “enfocados, con muchas ganas y mucha energía”, consciente de la importancia del escenario y del momento. Jugar en el Bernabéu, añadió, es un estímulo extra para un grupo que necesita reencontrarse con sensaciones positivas.

Trabajo, exigencia y compromiso

Preguntado por su temprana llegada a Valdebebas, Arbeloa restó importancia al gesto y lo vinculó a su forma de entender el cargo. “Aquí hay mucho trabajo”, recordó, subrayando que desde el primer día su compromiso es absoluto y que está dispuesto a dedicar “las horas que haga falta” para ganar títulos.

En ese contexto, también quiso aclarar cualquier interpretación sobre el estado físico del equipo tras lo ocurrido en Albacete. Arbeloa fue tajante: no hubo críticas veladas al pasado ni a otros responsables. “La falta de ideas, de juego y de físico fue responsabilidad mía”, aseguró, dejando claro que el único responsable es el entrenador. Junto a Antonio Pintus, explicó, trabajarán para recuperar la mejor versión del equipo en todos los aspectos.

Uno de los mensajes más potentes de la comparecencia fue el dirigido a la afición. Arbeloa mostró respeto por el posible enfado del madridismo, pero pidió apoyo explícito. Recordó la histórica frase de Juanito sobre los “90 minuti molto longo” y defendió que los grandes títulos del club siempre han llegado con el Bernabéu empujando al equipo. Ese respaldo, insistió, será clave en el partido ante el Levante.

El estado de la plantilla

En el plano individual, el técnico confirmó que Kylian Mbappé está mejor y entrará en la convocatoria, mientras que Rodrygo seguirá siendo baja por precaución tras el esfuerzo acumulado, con la vista puesta en poder recuperarlo para el próximo compromiso.

Arbeloa también puso el foco en varios nombres propios. Valoró públicamente el compromiso de Vinicius, al que señaló como ejemplo de liderazgo por su esfuerzo y rendimiento, y salió en defensa de la cantera, asegurando que siempre la protegerá porque considera que “es la mejor del mundo”.

Sobre Jude Bellingham, destacó su clase, movilidad y capacidad para liderar desde diferentes registros del juego. En el caso de Fede Valverde, lo definió como un futbolista total, capaz de rendir en cualquier posición, y como un representante perfecto del “madridismo”, anticipando que lo utilizará en distintos roles para potenciar la movilidad del equipo.

Identidad y mentalidad en su proyecto

Arbeloa dejó claro qué tipo de Real Madrid quiere ver: un equipo que salga a ganar desde el primer minuto, sin dudas, con carácter, personalidad y ambición ofensiva. Un equipo que transmita y con el que el Bernabéu se sienta identificado.

Al recordar la derrota de Albacete y las palabras posteriores de Carvajal, el técnico volvió a asumir toda la responsabilidad y lanzó un mensaje muy ligado a la cultura del club: el pasado no existe. Ni las derrotas dolorosas ni los grandes títulos ganados sirven como refugio. “Eso es el Real Madrid”, sentenció.

Sin miedo, a por los nuevos desafíos

Consciente de la semana vertiginosa que vive desde que asumió el cargo, Arbeloa reconoció que a los entrenadores siempre les falta tiempo, pero aseguró no necesitar nada más que el compromiso de una plantilla a la que definió como “extraordinaria”. Tampoco quiso establecer umbrales de fracaso: recordó que ha fracasado muchas veces en su carrera y que esas experiencias son las que le han permitido mejorar.

Con ese discurso de responsabilidad, exigencia y fe en el grupo, el Real Madrid de Arbeloa se prepara para recibir al Levante con un mensaje claro: unidad, ambición y el Bernabéu como aliado para seguir creyendo en LaLiga. Una victoria será necesaria para marcar el rumbo y olvidar el dolor pasado en la Copa.