El principal culpable de la debacle del Real Madrid: “Si no te apoya el presidente, la plantilla no te va a tomar como referencia”

En los despachos del Bernabéu se Madrid vive una ‘semana negra’. Tras perder la Supercopa de España, el Real Madrid ha sido eliminado en Copa del Rey por el Albacete, con un cambio de entrenador, Xabi Alonso por Álvaro Arbeloa, en el proceso. Por ello, en ESTADIO Deportivo debatimos sobre la situación actual del club en busca de los responsables de la debacle madridista

El Real Madrid, que afronta una temporada polémica e irregular, vive su peor momento a nivel deportivo e institucional de los últimos años. En los últimos cuatro días han llegado una serie de resultados y decisiones que confirman la debacle madridista, llevando al club a una situación límite.

La derrota ante el máximo rival, el FC Barcelona, en la final de la Supercopa de España, la posterior destitución de Xabi Alonso y nombramiento de Álvaro Arbeloa, y la eliminación en los octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete, equipo de Segunda división, son los acontecimientos vividos en el conjunto de Chamartín en cuestión de días. Todo ello tras una campaña marcada por tensiones internas, con varios jugadores debatiendo públicamente a su entrenador, y un presidente, Florentino Pérez, decidido a hacer soberano al vestuario.

Las tensiones con Xabi y la falta de apoyos

Una vez confirmada la destitución de Xabi Alonso como técnico del Real Madrid, empezaron a ver la luz conductas y episodios que ya dejaron atisbar durante la temporada. A los ya conocidos casos de Vinícius o Valverde, que criticaron públicamente las decisiones del preparador tolosarra, llegando el brasileño a amenazar con abandonar el club, se sumó el desplante de Mbappé tras la Supercopa, donde el francés contradijo a su entrenador para que sus compañeros no realizaran un pasillo al campeón del título.

Esta situación no fue nueva, ya que el deterioro de Xabi Alonso venía de largo. Uno de los episodios más comentados, que vio la luz tras su destitución, fue el ocurrido tras un entrenamiento en noviembre, donde el tolosarra acabó exaltado y proclamando “¡No sabía que venía a entrenar a una guardería!”, tras la negativa de sus jugadores a seguir sus órdenes tácticas.

El problema no viene de un vestuario poco obediente, o de la dureza técnica del entrenador, el causante de esta tensión interna viene de arriba, de Florentino Pérez. Tras el desplante de Vinícius cuando fue sustituido en ‘El Clásico’, el club permitió que el brasileño pidiera disculpas sin mencionar a su entrenador, el principal damnificado, promoviendo una imagen de vulnerabilidad sobre Xabi Alonso.

El verdadero responsable de la situación

Con esta premisa, solo queda analizar la trayectoria del Real Madrid desde el Mundial de Clubes para establecer a los primeros sospechosos de la situación. De esta forma, eliminado al entrenador tolosarra, que nada tuvo que ver en la eliminación copera, y sin tiempo para obtener responsabilidades por parte de Álvaro Arbeloa, quedan dos candidatos: la plantilla y la directiva.

En el debate de ESTADIO Deportivo, Chema Cubero apunta a la plantilla como la causante de la derrota ante el Albacete: “El principal responsable de la eliminación son los jugadores”. El proyecto deportivo del Real Madrid está bajo la lupa, con un gran vacío en el centro del campo tras las salidas de Kroos y Modric, donde el equipo ha perdido talento de un momento para otro. “Es una plantilla sin calidad y con unos recursos muy limitados”, concluía el periodista.

Por su parte, Pablo Rivas eleva la crítica al alto mando blanco, a la directiva, encabezada por Florentino Pérez, donde la permisividad del presidente condena a los entrenadores: “Ha dejado a Xabi Alonso sin defensa, sin protección ante una plantilla llena de egos”. Esta decisión deriva en una falta de confianza de la presidencia, la cual repercute directamente sobre unos jugadores que no ven autoridad en su técnico. “Si no te apoya el presidente, la plantilla no te va a tomar como referencia”, analizaba.

Finalmente, sobre el futuro del nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa, deberá realizar un cambio en la gestión o tendrá la misma fortuna que su antiguo compañero de equipo: “Arbeloa, o mano blanda, o seguirá el mismo camino que Xabi Alonso”, sentenció.

Al Real Madrid le llegan ahora unas semanas complicadas. Faltan dos partidos para finalizar la fase de liga de la Champions League, ante Mónaco y Benfica, y en LaLiga, tienen el inminente duelo frente a un Levante que, a pesar de ocupar uno de los puestos de descenso, llega en un gran estado de forma. Una derrota o caída a los puestos de ‘playoffs’ en la competición europea podrían terminar de sentenciar la temporada madridista.