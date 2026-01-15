La plantilla del Real Madrid, principal señalada tras la eliminación en la Copa del Rey

El Albacete dio la campanada en los octavos de final de la Copa del Rey al eliminar a un Real Madrid que veía el debut de su nuevo técnico, Álvaro Arbeloa, tras la destitución de Xabi Alonso. Con un nuevo desastre deportivo, son varios los periodistas relacionados con el entorno blanco quienes ponen el foco en la plantilla en lugar del técnico

La era de Álvaro Arbeloa al frente del Real Madrid no pudo empezar peor. El técnico que llegó para sustituir a Xabi Alonso tras la derrota en la final de la Supercopa de España, ha debutado con la eliminación de la Copa del Rey en los octavos de final ante el Albacete, un rival perteneciente a una categoría inferior, la Segunda división, con gol en el descuento para más inri.

Con este resultado son numerosas las voces que se preguntan si la salida del técnico tolosarra era la solución a los problemas del conjunto blanco o existen otros motivos para explicar el irregular rendimiento de la plantilla. Así, varios periodistas relacionados con el entorno del Real Madrid ponen el foco en los jugadores como verdaderos responsables de la debacle blanca.

Una plantilla que pierde calidad

Tomás Roncero, subdirector del diario As y uno de los referentes en la prensa madridista, ha sido de los más críticos con la plantilla del Real Madrid que, bajo su percepción, ha ido perdiendo nivel con el paso de los años. Así, en 'Carrusel Deportivo' abordó la eliminación: “El problema es que el Madrid, desde que ganó la 14 a la 15 (Champions League), se han ido futbolistas más importantes y los hemos sustituido por futbolistas más mediocres”.

Para el periodista, hasta los suplentes del conjunto blanco deberían de haber sido capaces de superar al Albacete, pero la falta de competitividad emocional del equipo acabó lastrándolos a la derrota: “El once inicial que ha sacado hoy el Madrid tiene que meterle cuatro a los ocho suplentes del Albacete si juegas con un poquito de emoción”.

De esta forma, la gestión aparece señalada en rojo como la principal culpable de esta situación para Roncero, donde los fichajes y la toma de decisiones han llevado al equipo a un “ridículo histórico”, situando el foco en la falta de jugadores que lideren el proyecto. “Desde el verano todas las decisiones que se han tomado han sido un desastre y eso se llama mala gestión”, comentaba el tertuliano, que quiso recalcar la falta de una figura referencial en la plantilla: “Malas decisiones, fichajes pobrísimos y una sensación de orfandad porque no hay liderazgo”.

La destitución de Xabi Alonso, un error

Por su parte, Álvaro Benito, exjugador del Real Madrid y comentarista, quiso defender el papel de Xabi Alonso, cuya destitución la considera “un triunfo de los jugadores” que no quieren sentir la presión táctica y técnica de un preparador exigente. El periodista analizó la eliminación en ‘El Larguero’ para señalar que la falta de fortuna del tolosarra en el conjunto blanco, a diferencia de su etapa en el Bayer Leverkusen se debe a la incapacidad de los jugadores para acatar órdenes: “No puede reproducir eso aquí porque ciertos jugadores se nieguen o no sean capaces de cumplir con ciertas obligaciones”.

Con respecto al futuro del proyecto blanco, ahora encabezado por Álvaro Arbeloa, las sensaciones son de pérdida de control absoluto sobre una plantilla indomable: “Ahora quién va a imponer a estos jugadores, enseñar o convencer de que el camino correcto para ser competitivos es otro y no el que están recorriendo”. Con su análisis acabó señalando a unos jugadores que “están muy por debajo de lo que debe representar la camiseta del Real Madrid” para explicar una situación “preocupante”.

Una semana para el olvido

Sin lugar a duda, la prensa coincide en la moral, actitud y valor competitivo de la plantilla del Real Madrid como principal responsable de esta situación, donde el club ha vivido una semana negra. En tan solo cuatro días, el conjunto blanco ha perdido una final ante su máximo rival histórico, el FC Barcelona, ha cambiado de entrenador y ha sido eliminado de la Copa del Rey por un rival de inferior categoría en su segunda ronda eliminatoria.

Con el liderato de LaLiga a 4 puntos, las esperanzas del Real Madrid residen en su competición fetiche, la Champions League, donde restan dos jornadas para terminar de sellar el pase a los octavos de final ante Mónaco y Benfica. Por ahora, la próxima cita transcurre en liga, el sábado en el Ciutat de Valencia, ante un Levante en plena remontada deportiva, cuya victoria agravaría mucho más los problemas del club blanco.