Arbeloa reconoce su error tras el desastre en Albacete y Carvajal se marcha del Carlos Belmonte pidiendo perdón

El técnico blanco ha levantado la mano y ha pedido disculpas, asumiendo la responsabilidad de la derrota en el Carlos Belmonte. El capitán madridista, por su parte, no ha podido morderse la lengua

Al menos, lo ha reconocido, que se ha equivocado. Porque es cierto que un entrenador no puede cambiar a un equipo en 24 horas, pero en la convocatoria y en la alineación sí asumió demasiados riesgos y se acabó quemando en el Carlos Belmonte.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, asumió toda la responsabilidad y la culpa de la derrota en los octavos de final de la Copa del Rey (3-2) contra el Albacete, en el que fue su primer día como técnico del conjunto blanco: “En este club, siempre, empatar ya es malo y una tragedia, imagínate una derrota como esta. Es dolorosa. Nos duele a todos, y más contra un equipo de una categoría inferior, aunque cualquier equipo te propone una gran dificultad, ya pasó contra el Talavera. Si alguien es el responsable y el culpable de esta derrota soy yo porque soy el que ha tomado las decisiones sobre la alineación, los cambios y cómo queríamos jugar. Yo solo puedo agradecer a los jugadores su recibimiento y toca recuperarles anímica y físicamente”.

Arbeloa no cree que se equivocara en la convocatoria

Cuestionado por si tenía miedo a lo que se le venía encima, Arbeloa fue contundente en su respuesta: “Lo dije ayer, no tengo miedo al fracaso. Y el que quiera calificar esta derrota como fracaso lo entiendo perfectamente. El fracaso está de camino al éxito, no están en direcciones opuestas. Esto me va a hacer mejorar a mi y a todos. No tengo miedo a esa palabra. He fracasado mucho en mi vida, sufriendo eliminaciones coperas peores que ésta y tengo toda la ilusión de volver mañana a trabajar a Valdebebas a trabajar con mis jugadores”.

Además, no quiso explicar la eliminación contra el Albacete en los futbolistas del primer equipo -Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham y Rodrygo- que no viajaron desde Madrid pese a no estar lesionados: “Estaba convencido de que la convocatoria era la adecuada. Y lo sigo pensando ahora. El equipo que he sacado y los jugadores del banquillo eran un gran equipo. Tengo una plantilla extraordinaria, con futbolistas de mucho talento y diferenciales. Para ellos no es fácil, con solo un día con nuevo entrenador hacer todo lo que les he pedido”.

Carvajal pide perdón al madridismo

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, pidió perdón al madridismo por la derrota en Albacete y la eliminación en octavos de final de la Copa del Rey, y reconoció que no están "a las alturas de las expectativas".

"Tenemos dos competiciones fantásticas en las que vamos a luchar por todo. El equipo no está en su mejor momento, hay que trabajar duro, tenemos que dar todos muchísimo más", aseguró en la zona mixta del Carlos Belmonte.

"El mensaje es que tenemos que ir a por todas. Pedimos perdón a la afición, no estamos, yo el primero, a las alturas de las expectativas de este club y prometemos dejarnos la vida en los próximos meses para que la situación se revierta", sentenció Dani.