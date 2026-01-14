Mijatovic critica al Real Madrid por la destitución de Xabi Alonso: "Quizá es un problema de los jugadores"

El exfutbolista ha valorado la decisión tomada con el técnico tolosarra, que ha durado poco más de siete meses en el banquillo del conjunto blanco, además de destacar la primera rueda de prensa de Álvaro Arbeloa, previa al encuentro de octavos de final de Copa del Rey ante el Albacete

Xabi Alonso ya forma parte de la historia del Real Madrid, tanto como jugador como entrenador. La entidad merengue le comunicó, tras mutuo acuerdo, que dejaba de contar con los servicios del tolosarra. Por ello, la dirección deportiva decidió firmar a Álvaro Arbeloa. De esta manera, el técnico se estrenará en el día de hoy en los octavos de final de Copa del Rey ante el Albacete, que lo analizó ayer en su primera rueda de prensa. En este sentido, Mijatovic, exfutbolista, ha querido valorar la destitución del ex del Leverkusen y la llegada del salmantino.

#[imagen;[id:/imagenes/83d9685b-635a-4dbf-ab42-ae658935a13b_{dimensiones}.jpeg]]

Mijatovic y la decisión de destituir a Xabi Alonso

En este sentido, Mijatovic ha hablado en el Larguero de la Cadena Ser para valorar la destitución de Xabi Alonso, que fue oficial el pasado lunes: "Para mí ha sido un poco precipitado después de los últimos partidos en los que el Madrid ha jugado mejor. Quizá ha venido antes de tiempo o quizá falta algo más de experiencia". Además, el exfutbolista quiso destacar la primera rueda de presa de Arbeloa como primer entrenador del Real Madrid: "Arbeloa estuvo fantástico. Estuvo muy, pero que muy bien en toda la rueda de prensa. Mucha seguridad. En ningún momento le he visto nervioso como diciendo 'madre mía ¿qué es esto?' "

Además, Mijatovic siguió explicando la situación en el banquillo del Real Madrid, del que se descartó Jurgen Klopp: "No es fácil, evidentemente. El año pasado el equipo no estuvo bien y Ancelotti se fue. Ha dejado a Alonso y ahora Alonso se ha ido. Pues quizá no es un problema de entrenador, sino más bien de los jugadores que quizá han perdido hambre. Pero yo creo que puede hacer un buen trabajo, porque le he visto muy seguro, como que sabe muy bien lo que quiere hacer y conoce la casa más que suficiente". Por ello, el nuevo entrenador del conjunto blanco pone el foco en el encuentro de hoy contra el Albacete, en el que será su estreno en el banquillo merengue. La plantilla, tras la derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, llega con la obligación de ganar en el duelo de Copa del Rey y despejar las dudas tras la destitución del tolosarra

Arbeloa, ante su primer once como entrenador del Real Madrid

Una de las incógnitas en el primer partido de Arbeloa al frente del banquillo del Real Madrid será el once que elegirá para comenzar el duelo ante el Albacete en la noche de hoy. La decisión en la portería podría ser clara, optando por un Lunin que ya fue de la partida contra el Talavera en la anterior ronda de Copa del Rey. Por otro lado, las bajas en defensa podría permitir al técnico salmantino probar con jugadores del Castilla, a los que conoce por sus meses esta temporada.

Además, Xabi Alonso decidió incluir a Endrick en el once contra el Talavera, pero el francés hizo las maletas y decidió firmar por el Olympique de Lyon hasta final de temporada, dada la gran falta de minutos. Por ello, Gonzalo García apunta a la titularidad, ya que Mbappé ni Rodrygo entrenaron en el día de ayer, lo que abre las puertas al canterano del Real Madrid.