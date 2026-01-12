El Real Madrid hace oficial la destitución de Xabi Alonso y elige a Arbeloa como nuevo entrenador

La entidad merengue ha comunicado el despido del ya exentrenador del conjunto blanco, que abandona el cargo tras llegar en el pasado mes de mayo, provocado por la derrota en el día de ayer ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España

El Real Madrid ha hecho oficial la destitución de Xabi Alonso. La entidad ha comunicado el despido del ya exentrenador tolosarra, que deja el banquillo algo más de seis meses después de llegar al cargo, el pasado 25 de mayo de 2025. De esta manera, la dirección deportiva ha elegido a Álvaro Arbeloa, que hasta entonces era el técnico del Castilla. Por ello, todo puede haber venido provocado por la derrota de ayer frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España, que ha dejado al ex del Bayer Leverkusen sin más opciones de continuar al frente.

De esta manera, el Real Madrid ha comunicado el despido de Xabi Alonso, que ayer tuvo su última rueda de prensa como entrenador del conjunto blanco: "El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa".

Escasos minutos después, el Real Madrid comunicó también que Álvaro Arbeloa, hasta entonces en el Castilla, se hace cargo del primer equipo y sustituye a Xabi Alonso: "El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo. Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025".

El Real Madrid 'presume' de la historia de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid

Por último, el Real Madrid concluye el comunicado del anuncio de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador afirmando lo siguiente: "Como jugador, Álvaro Arbeloa formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia. Defendió nuestra camiseta entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales. Durante ese tiempo ganó 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España. Con la selección española, Álvaro Arbeloa también formó parte de una época histórica, en la que ganó el Mundial de 2010 en Sudáfrica y 2 Eurocopas (2008 y 2012). Fue 56 veces internacional".

Además, la decisión viene horas después desde que Xabi Alonso apuntaba a seguir en el Real Madrid pese a la derrota en la final de la Supercopa de España, que ha terminado siendo el detonante de no seguir en adelante en un proyecto que comenzó en el mes de junio con el Mundial de Clubes, donde el conjunto blanco fue eliminado en semifinales por el PSG de Luis Enrique. Además, el tolosarra deja al equipo como segundo clasificado en LaLiga EA Sports con 45 puntos, a cuatro del Barcelona; en octavos de Copa del Rey, donde se enfrentarán el próximo miércoles al Albacete y séptimos en la fase de liga de la UEFA Champions League, a falta de dos jornadas.

Las derrotas ante el Celta de Vigo y Manchester City, punto de inflexión

Por otro lado, la destitución de Xabi Alonso empezó a calentarse desde el partido contra el Celta de Vigo, donde los dirigentes del Real Madrid, encabezados por Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, mantuvieron una reunión para tratar el futuro del tolosarra. El conjunto blanco cayó derrotado en el Santiago Bernabéu ante el equipo de Giráldez, que venció por 0-2. Además, Fran García, Endrick y Carreras vieron la tarjeta roja y fueron expulsados, creando más problemas en un encuentro que dejó intranquila a la planta noble del estadio merengue.

No obstante, tres días después de caer contra el Celta de Vigo, el Real Madrid recibió al Manchester City. El equipo de Xabi Alonso, que comenzó adelantándose en el marcador con un gol de Rodrygo, no pudo sobreponerse a los tantos de O'Reilly y Haaland, por lo que los de Guardiola se fueron con los tres puntos y confirmando el mal momento que atravesaba la plantilla.