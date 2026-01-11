Xabi Alonso saca pecho pese a la derrota ante el Barça: "Hemos dado la cara"

El entrenador del Real Madrid lamentó la falta de acierto en las dos claras ocasiones de la prolongación que podrían haber forzado los penaltis, destacando que la igualdad fue la tónica dominante en una final de la Supercopa de España "muy competida"

El Real Madrid no pudo con el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España (3-2), pero lejos de salir más tocado de lo que estaba, su entrenador, Xabi Alonso, sale de algún modo reforzado tras caer con dignidad ante un cuadro azulgrana que se daba por favorito en la previa. Sorprendió el técnico vasco con su defensa de cinco, logró irse al descanso con empate tras el loco final de la primera parte y a punto estuvo su equipo de forzar los penaltis cuando los culés jugaban con un hombre menos por la expulsión de De Jong. Aunque no es menos cierto que durante muchos minutos los blancos estuvieron atrincherados en su campo, metidos demasiado atrás.

Contento con el juego del Real Madrid

Para el preparador madridista, en cualquier caso, no hay derrotas dulces, lamentando que Carreras y Asencio no pudieran batir a Joan García en el tiempo de prolongación. "Duele perder de cualquier manera, pero ha sido un partido igualado, muy competido, con momentos para todo y emocionante. Se te queda el mal sabor de esas dos ocasiones tan claras que hemos tenido al final. Hemos estado cerca de empatar, pero hay que darle la enhorabuena al Barça por la victoria", aseguró en su análisis del choque

En opinión del tolosarra, la final se decidió por detalles dentro de la igualdad reinante. "Han pasado muchas cosas en los últimos 15 minutos de la primera mitad. Pero antes estábamos controlando bien el partido; sin balón, pero las dos ocasiones más claras fueron nuestras. Luego hemos concedido el primer gol, pero el equipo ha dado la cara en todo momento, nos hemos ido 2-2 al descanso y la segunda parte ha sido muy competida, muy ajustada. Con nada han tenido fortuna en el gol ese y hemos intentado empatar, pero no ha podido ser. Hay una mezcla de emociones, por un lado la decepción de no poder ganar el título. Pero también el orgullo de que el equipo ha dado la cara. Lo hemos competido hasta el final", destacó resignado.

Elogios al "gran partido" de Vinicius

Además, Xabi Alonso quiso destacar la actuación de Vinicus, que firmó el primer tanto blanco con un golazo. "Ha hecho un gran partido. El gol ha sido extraordinario, el daño que ha hecho por banda... El equipo ha trabajado mucho, hemos dado la cara pero no ha podido", insistió.

La Supercopa de España, "la competición menos importante"

Así pues, el entrenador madridista apostó por "pasar página lo antes posible" para centrarse en los otros tres frentes que mantienen abiertos, recordando que la Supercopa de España es el torneo de menos enjundia si se compara con LaLiga, donde están a cuatro puntos del Barcelona; la Champions, en la que pelean por mantenerse en el 'top 8'; y la Copa del Rey, donde buscarán el pase a cuartos este próximo miércoles ante el Albacete.

"Al final es un partido, de las competiciones que tenemos es la menos importante. Hay que mirar para adelante, intentar recuperar a la gente, recuperar el estado anímico y seguir adelante", sentenció.