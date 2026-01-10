Laporta lo reconoce: las relaciones Barça-Real Madrid están totalmente rotas

Joan Laporta admite que las relaciones entre Barça y Real Madrid están rotas, aunque señala que siempre pueden reconducirse

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, no escondió la situación actual entre ambos clubes durante el cóctel de bienvenida organizado por la RFEF con motivo de la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Según Laporta, “las relaciones con el Real Madrid están muy deterioradas y, a día de hoy, se encuentran rotas. Siempre se pueden reconducir, pero actualmente están así”.

El Barça mentalizado para el primer título de la temporada

El dirigente azulgrana destacó el ánimo del equipo: “Tenemos muchas ganas de ganar este primer título de la temporada. Hemos llegado a la final de manera merecida y todos los culés queremos empezar 2026 con una victoria”. Laporta resaltó que la Supercopa suele ser un impulso para el resto de la temporada, señalando que cuando el Barça la ha ganado, habitualmente se abren buenas perspectivas para los siguientes campeonatos.

Rivalidad histórica y diferencias actuales

Respecto a la relación con el Real Madrid, Laporta fue contundente: “Si ya éramos rivales históricos y acérrimos, ahora hay circunstancias que han deteriorado aún más nuestras relaciones”. Aun así, puntualizó que el respeto sigue presente: “Eso no significa que no haya que mantener la cortesía; siempre debemos actuar de manera civilizada, aunque las relaciones estén rotas”. El máximo dirigente azulgrana atribuye parte del distanciamiento a episodios recientes como el caso Negreira y las declaraciones del presidente madridista, Florentino Pérez.

Sin favoritos en la final

Sobre el aspecto deportivo, Laporta insistió en que en una final nunca hay favoritos: “Los dos equipos usarán sus armas para ganar. Nuestro espíritu de equipo es superior, pero el rival también tiene capacidad de victoria, como se vio en su semifinal contra el Atlético de Madrid”. Además, señaló que el equipo está mentalizado y concentrado, con un trabajo físico y táctico intenso bajo la supervisión del entrenador Flick.

Ilusión y deseo de revancha

Laporta destacó que, más allá de la rivalidad, el equipo busca jugar bien y dar alegrías a los aficionados: “Hay máxima ilusión por ganar la Supercopa y celebrar con alegría”. Para el presidente, esta final también tiene un componente de revancha tras episodios recientes y servirá para reforzar la confianza del plantel de cara al resto de la temporada.

Proyección internacional de la Supercopa en Arabia Saudí

El dirigente azulgrana elogió la organización del torneo en Arabia Saudí: “Desde que se disputa en formato ‘final four’, la Supercopa ha ganado prestigio y proyección internacional. Queremos felicitar a la RFEF y a su presidente, Rafael Louzán, por la excelente organización”.

Laporta cerró recordando que, a pesar de las tensiones, todo en el fútbol es reconducible: “Depende de la voluntad de las partes. Actualmente las relaciones están rotas, pero eso no significa que no haya respeto. Siempre hay espacio para la normalización, como en la vida”.