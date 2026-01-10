Álvaro Benito se moja acerca del enganchón entre Simeone y Vinícius: "No estoy exculpando a los futbolistas, pero el entrenador tiene que estar por encima de estas situaciones"

El enfrentamiento entre Simeone y Vinícius durante la semifinal de la Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid sigue dando de que hablar en el mundo del fútbol. Álvaro Benito, sin exculpar al delantero blanco, pone el foco en el comportamiento del 'Cholo'

El encontronazo entre Simeone y Vinícius en la Supercopa de España durante el choque entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid ha llegado a cada rincón de España, siendo uno de los temas más comentados en las últimas horas por aficionados al deporte rey. En el Real Madrid defienden a Vinícius, mientras que el Atlético de Madrid denuncia una provocación del delantero brasileño. Entre los comentaristas del duelo también hay opinión respecto a lo ocurrido. Álvaro Benito, que estaba presente en Yeda, ha dado su opinión de los hechos y se moja acerca del comportamiento del delantero del Real Madrid y del entrenador del Atleti.

El enganchón entre Vinícius y Simeone en la Supercopa de España

El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid tuvo un punto de tensión entre el argentino Diego Simeone y el brasileño Vinícius Junior. Un intercambio de palabras entre ambos que Simeone aseguró no recordar pero que acabó con amarilla tras enzarzarse por última vez cuando ‘Vini’ fue sustituido, mientras que Xabi Alonso catalogó la conducta del técnico del equipo rojiblanco como un mal ejemplo de deportista. “No tengo nada que comentar, porque lo que pasa dentro del campo se queda ahí. Nada para comentar”, respondió Simeone al ser cuestionado en rueda de prensa por si podía esclarecer lo ocurrido sobre el terreno de juego. Una conversación en la que, según las cámaras de Movistar +, Simeone le dijo a Vinícius la siguiente frase: Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo”.

Momentos de tensión entre Simeone y Vinícius que acabó con cartulina amarilla para ambos, cuando el braisleño fue sustituido en el minuto 80. Momento en el que se escucharon pitos y Simeone, según Movistar+, se dirigió a él para decirle “escucha, escucha”; a lo que ‘Vini habló con el colegiado Busquets Ferrer para quejarse de que Simeone “siempre está jodiendo”. Además, en sus redes sociales, el brasileño, tras el partido, publicó un comentario en una publicación recordando la derrota a Simeone: "Has perdido otra eliminatoria", publicó en un vídeo del encuentro.

Álvaro Benito se moja sobre el encontronazo de Vinícius y Simeone

Sobre el incidente ha mostrado su opinión Álvaro Benito, comentarista en Movistar+ dónde ha asegurado que "el entrenador está en una posición de más altura y debe tener mucho más control de la situación que los futbolistas", aunque no exculpa a Vinícius de lo ocurrido. "Mi pensamiento viéndolo desde fuera y empatizando con los protagonistas, creo que lo difícil es controlar las emociones. A partir de esta premisa, no sé quién empezó, pero el entrenador está en una posición de más altura y debe tener mucho más control de la situación que los futbolistas. No estoy exculpando a los futbolistas, pero el entrenador tiene que estar por encima de estas situaciones. Los entrenadores deben tener más control sin que me parezca todo nada del otro mundo", afirmó.