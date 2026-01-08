Simeone, a Vinicius durante la semifinal de la Supercopa: "Te va a echar Florentino, 'acordate' de lo que te digo"

El entrenador del Atlético de Madrid y el delantero del Real Madrid tuvieron dos cruces de declaraciones a lo largo del partido, fruto de la tensión que se vivía en el partido y que, finalmente, se lo terminó llevando el equipo de Xabi Alonso

El Real Madrid venció al Atlético de Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa de España. El gran gol de Valverde en el primer minuto de partido y el de Rodrygo dejaron en nada el tanto de Sorloth en la segunda parte. Por ello, los de Xabi Alonso se citarán con el Barcelona de Hansi Flick en la disputa por el título el próximo domingo a las 20:00 (hora española). Sin embargo, el choque, que acabó en 1-2, dejó varias imágenes y cruce de declaraciones entre Simeone y Vinicius, en la que el técnico argentino le dejó una frase en torno al futuro del brasileño.

El pique entre Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España

En este sentido, Vinicius fue titular en el encuentro contra el Atlético de Madrid. La baja de Mbappé, que se quedó fuera de la lista de convocados de Xabi Alonso, dejó al brasileño como una de las referencias ofensivas junto con Gonzalo García y Rodrygo, uno de los goleadores en la semifinal de la Supercopa de España. De esta manera, el extremo tuvo un pique con Simeone durante el transcurso del partido. En el mismo, el entrenador argentino le dijo "te va a echar Florentino, 'acordate', 'acordate' que te va a echar. Te va a echar, 'acordate' de lo que te digo", tal y como captaron las c��maras de Movistar Plus, mientras el balón estaba en juego y estaba concluyendo la primera parte, con resultado favorable para el equipo blanco por el gol de Fede Valverde en los primeros compases.

Además, Simeone tuvo una 'conversación' además de la mantenida con Simeone, ya que las cámaras de Movistar Plus también captaron al técnico argentino dirigiéndose hacia Dani Carvajal, que sigue sin tener minutos pese a estar ya disponible, en el momento en el que Mateo Busquets daba por finalizada la primera parte. El entrenador del Atlético de Madrid y el capitán del conjunto de Xabi Alonso se marchaban en dirección a los vestuarios intercambiando unas palabras. Sobre ello, el técnico argentino habló tras la finalización del partido en el medio anteriormente mencionado: "No tengo nada que decir. Respeto muchísimo a Carvajal, respeto muchísimo a todos los jugadores del Real Madrid y le dije a Carvajal claramente lo que se ve desde fuera y lo que le está pasando a todos ellos".

El Real Madrid no 'pasa' de la autocrítica

No obstante, más allá de la polémica entre Simeone y Vinicius, del que habló Xabi Alonso en el día de ayer, el Real Madrid se centró en la autocrítica tras la victoria. Uno de ellos fue Fede Valverde: "Hay que ser autocrítico por la imagen en el partido. Hemos tenido ocasiones pero ellos tuvieron muchas más, jugaron mucho mejor que nosotros y lo tenemos que corregir. Somos un gran equipo pero hay que estar mucho más juntos cuando toda sufrir. Es verdad que uno siempre quiere empezar ganando, es muy difícil empezar perdiendo y dar la vuelta al partido. Nos relajamos un poco con el gol del inicio, nos costó tener la pelota. Hemos tenido ocasiones saliendo al contragolpe, hay que ser autocríticos y seguir mejorando".